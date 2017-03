Expozitia Felina Internationala de Primavara SofistiCAT - SofistiCAT Rock!

Peste 250 de pisici din toate colturile lumii vor putea fi admirate la Expozitia Internationala Felina de Primavara – SofistiCAT, care va avea loc in zilele de 1-2 aprilie, la Pavilionul C 6 din complexul Romexpo, Bucuresti.

Prin fata unui prestigios juriu international vor defila superbe exemplare de pisici din rasele: Persana, Exotica, Maine Coon, Norvegiana de Padure, Siberiana, Ragdoll, Angora Turceasca, Sacra de Birmania, Bengaleza, British Shorthair, British Longhair, Abysiniana, Chartreaux, Devon Rex, Don Sphynx, Albastru de Rusia, Burma, Singapura, Sphynx, Orientala si Siameza.

Expozitia, deschisa in ambele zile intre orele 10-18, va avea ca punct culminant concursul BEST IN SHOW. Cele mai frumoase pisici din expozitie se vor intrece atat sambata, cat si duminica in marea finala, pentru un loc pe podium. Sponsorii vor oferi premii generoase pentru finalisti, constand in hrana si accesorii pentru pisici.

In cadrul evenimentului, vor fi disponibile, la preturi promotionale, produse si accesorii destinate atat pisicilor (hrana, igiena, joaca), cat si iubitorilor acestora (bijuterii, tricouri, posete, face-painting).

De asemenea, vizitatorii vor putea participa la o tombola speciala, avand ca premii centre de joaca pentru pisici.

Ca de fiecare data, in cele doua zile ale expozitiei se va desfasura si campania "ARATA CA ITI PASA", in cadrul careia se vor strange donatii (in bani sau hrana) pentru animalele din adaposturi. Organizatiile pentru protectia animalelor vor aduce pisici vaccinate si sterilizate, spre adoptie.

Pretul unui bilet este de 10 lei, pensionarii au bilet redus la 5 lei, iar copiii pana-n 12 ani au acces gratuit.

9am si Garbo sunt parteneri media ai acestui eveniment.

Pentru informatii suplimentare: candice_dragota@yahoo.com

https://www.sofisticat.org/

https://www.facebook.com/SofisticatClub/