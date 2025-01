Pulegona: Prezentă în cantități mici, are efecte antioxidante și antiinflamatorii.

Mentofuran (1-10%): Adaugă la profilul aromatic complex și are potențiale proprietăți antibacteriene.

Mentona (14-32%): Contribuie la proprietățile antispasmodice și are efecte calmante asupra tractului digestiv.

Mentol (30-55%): Principalul compus responsabil pentru aroma și multe dintre efectele terapeutice. Mentolul are proprietăți analgezice, antiinflamatorii și decongestionante.

Vitamine: În special A, C și complexul B, care susțin funcțiile imunitare și metabolice. Vitamina C, în particular, contribuie la capacitatea antioxidantă totală.