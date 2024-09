Ceaiul de menta este adesea utilizat pentru numeroase probleme de sanatate, mai ales probleme digestive. Iata ce proprietati are si cum se consuma.

Despre menta

Menta (Mentha piperita) este o planta populara care poate fi utilizata sub numeroase forme (de exemplu ulei, frunze, extract de frunze si ceai din frunze). Menta este utilizata in produse cosmetice, produse de igiena personala, alimente si produse farmaceutice, atat pentru proprietatile aromatizante, cat si pentru parfum. Uleiul de menta are un miros proaspat de mentol si un gust usor picant urmat de o senzatie de racoare.

Principalul ingredient activ din menta este mentolul, care este un compus organic ce produce o senzatie de racoare cand este aplicat la nivelul gurii sau pe piele. De asemenea, actioneaza ca un anestezic usor (ceea ce inseamna un compus care creeaza o pierdere reversibila a senzatiei). Menta contine si vitaminele A si C, precum si o serie de minerale. De asemenea, menta contine componente esentiale ca mentol, mentona, acetat de menil, limonen etc.

Cum se prepara ceaiul de menta

Ceaiul de menta este un ceai care a fost folosit timp de secole pentru a trata o varietate de afectiuni. Are o aroma si un gust proaspat, racoritor.

Pentru prepararea ceaiului de menta se pot folosi frunze verzi sau uscate de menta. Se prepara prin infuzie. Se toarna 150 ml de apa usor fierbinte peste 1,5 g frunze de menta si se lasa la infuzat. Nu se fierbe. Se lasa la infuzat 5-10 minute.

Ceaiul de menta poate fi preparat folosind pliculete de ceai de menta, frunze uscate sau frunze de menta proaspata.

Foto fr si main: Guiderom /Shutterstock