Comunicat de presă

România și-a asumat țelul global al Organizației Mondiale a Sănătății, de eradicare a hepatitelor virale până în 2030, depunând eforturi susținute la toate nivelurile sistemului de sănătate pentru diagnosticarea și tratarea persoanelor cu hepatite virale. În acest context, Asociația Echitate în Sănătate (AES), împreună cu medicii de la Spitalul Sf. Spiridon din Iași, a organizat o campanie stradală de conștientizare privind hepatitele virale și de testare pentru depistarea Virusului Hepatitic C (VHC).

Între orele 11.00 și 16.00, peste 200 de ieșeni au fost testați de medicii gastroenterologi, iar cei depistați pozitivi au fost consiliați în privința pașilor ce trebuie urmați pentru a avea acces la tratamentul care elimină virusul din organism. Testarea pentru Hepatita C presupune o procedură extrem de simplă și rapidă: o singură picătură de sânge din deget este suficientă pentru a depista dacă persoana testată este sau nu infectată cu Virusul Hepatitic C.

”Peste 70% din pacienții infectați cu Virusul Hepatitic C nu prezintă niciun fel de simptome, de aceea este foarte important să testăm cât mai multe categorii de persoane, mai ales pe cele din grupele de risc. Primul val de risc ar fi persoanele cu vârsta de 60- 80 de ani, infectate în perioada de dinaintea Revoluției prin proceduri derulate în spital și nu numai. Știm că sunt sate întregii în care oamenii erau injectați cu aceeași seringă - aceștia trebuie testați. Un al doilea val ar fi cel al persoanelor mai tinere, la care infectarea ar putea apărea din cauza obiceiurilor - viață sexuală promiscuă, cu multipli parteneri, consum de droguri injectabile-, dar și din cauza unor proceduri cosmetice (manichiură, pedichiură, piercinguri, tatuaje) și chiar medicale (intervenții stomatologice) realizate cu instrumentar nesterilizat. Prin această campanie, am încercat să testăm cât mai multe persoane din aceste categorii, dar și să le explicăm tuturor cum să prevină infectarea cu Virusul Hepatitic C”, a declarat prof. dr. Anca Trifan, medic specialist gastroenterologie, șef Secția Clinică Gastroenterologie II, Spitalul Clinic Județean de Urgențe ”Sf. Spiridon”, și membru în Comitetul Director al Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie (SRGH).

”Îmi doream de mult să fac acest test, dar nu mi-am permis. Mă bucur că azi am reușit să mă testez, este foarte important ca medicii să vină în mijlocul oamenilor, să le atragă atenția asupra hepatitei și să-i testeze. O campanie de acest gen este întotdeauna benefică, pentru că oamenii pot afla din timp dacă suferă sau nu de această boală și pot fi tratați”, a declarat una dintre persoanele testate, o femeie în vârstă de 60 de ani.

Cu cât este depistată în stadiu mai incipient, cu atât durata tratamentului este mai mică. ”Dacă gradul de fibroză este zero, vindecarea are loc în termen de opt săptămâni. Dacă gradul de fibroză este mai mare de 1-2, vindecarea are loc în 12 săptămâni. Tratamentul interferon free nu are aproape niciun efect advers, iar România face eforturi extraordinare să trateze toate persoanele bolnave. Țara noastră și-a asumat obiectivele Organizației Mondiale de Gastroenterologie și depune eforturi pentru a obține eradicarea hepatitei până în anul 2030”, a mai afirmat președintele SRGH.