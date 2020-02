Dacă încă nu ai cumpărat niciun cadou de Valentine’s Day, poți opta să faci o alegere ceva mai îndrăzneață și … picantă anul ăsta. Încurajăm jocurile în cuplu, așa că niște accesorii erotice ar fi o idee inspirată și de luat în considerare pentru Ziua Îndrăgostiților. Oferta magazinelor erotice este una destul de bogată când vine vorba despre jucăriile de cuplu, dar noi ne-am orientat către câteva produse mai cuminți; desigur, nu trebuie să te limitezi la acestea.

Sare de baie cu parfum ademenitor

Dacă vă plac experiențele senzuale, de Ziua Îndrăgostiților puteți opta pentru un cadou cel puțin provocator. Și aici mă refer la un pachet de sare de baie de inspirație japoneză din ritualurile erotice orientale. Această sare de baie se eliberează în apă și se transformă în perle sub formă de gel, unele parfumate care vor catifela pielea. În plus, vor colora apa și invită cuplurile la jocuri în doi. Plus că gelul are proprietăți faine ce hidratează pielea.

O poți comanda aici

Joc de cărți cu poziții sexuale

Pe 14 februarie este vorba și despre a depăși barierele în cuplu, așa că un cadou cel puțin atipic ar fi un set de joc din categoria sex shop. Unele care vin la pachet cu diverse poziții “detaliate” pe un DVD care însoțește jocul. Destul de incitant, dar trebuie (mai ales) dacă partenerul are un simț al umorului destul de puternic.

Le poți comanda aici

Joc erotic Kamasutra pentru Valentine’s Day

Încă un cadou cel puțin spicy de oferit jumătății de Ziua Îndrăgostiților. Și ne referim aici la un joc erotic care lasă cuplurile să exerseze pozițiile Kamasutra într-un mod distractiv. După ce se distribuie rolurile, fiecare va trage o carte iar când se găsesc două la fel înseamnă că este compatibilitate. Mai departe este ușor de intuit ce urmează. În pachet sunt incluse 40 de cărți și o clepsidră. Instrucțiunile sunt disponibile în șase limbi.

Îl poți comanda aici

Ulei de masaj cu efect de căldură

Cadourile de cuplu pentru Valentine’s Day pot fi reprezentate și de ceva din zona de beauty. De-aici am dat peste ceva erotic - ulei de masaj cu efect de căldură. Ambalat sub forma unei sticle de șampanie, produsul este de la Bijoux Indiscrets și are aromă de căpșuni. Concret: se aplică pe piele, se masează și se activează instant o stare de căldură.

Îl poți comanda aici

Cutie cu jucării XXX pentru cupluri

O să recunoaștem că acest cadou poate fi unul cel puțin obraznic, așa că ar trebuit să îți cunoști foarte bine partenerul înainte de a te hotărî asupra unei achiziții de acest gen. Cutia Loverboxx este una cu conținut explicit erotic și conține mai multe jucării speciale atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Cert este că toate asigură plăcere ambilor parteneri.

Găsiți detalii aici

Set perle pentru masaj în cuplu

Un kit special pentru cupluri, acest pachet a fost creat pentru a crește intimitatea dintre doi parteneri, oferind momente unice amândurora. Cu un conținut luxos, setul include o pereche de mănuși de mătase pentru masaj premium (eliberează un gel plăcut), un colier de perle pentru masaje ce stimulează, dar și instrucțiuni.

Îl poți comanda aici

Foto fr si main: By Vasilchenko Nikita /Shutterstock