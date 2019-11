Iubesc ceasurile. Fiindca am adesea tendinta de a pierde notiunea timpului, un ceas amplasat pe incheietura mainii nu doar ca ma reconecteaza la realitate si prezent, dar reprezinta totodata si un accesoriu chic, versatil si cool, pe care il pot combina la aproape orice tinuta. Iar daca ma gandesc si la istoria fascinanta a acestui instrument de masurare a timpului, cu atat mai mult castiga un vot in plus pentru a opta pentru un ceas in loc de oricare alta bratara.

Oferte la ceasuri de Black Friday la elefant.ro

Urmaresc de mult timp sa imi achizitionez un ceas de calitate asa ca m-am bucurat sa aflu ca a inceput Black Friday pe elefant.ro si ca sunt o multime de modele de ceasuri la preturi mai mult decat accesibile, care de care mai atragatoare, pe toate gusturile si necesitatile. Iata, spre exemplu, cateva ceasuri la super reducere care mi-au facut cu ochiul si care, poate, va vor incanta si pe voi.

Ceas Akribos cu bratara din piele

Consider ca merita sa investesti intr-un ceas aflat la zona dintre clasic si elegant, intr-o nuanta nude sau apropiata de culoarea pielii, astfel incat sa se integreze intr-un mod natural si finut cu multe tinute. Acest ceas de dama simplu marca Akribos, cu cadran rotund, este inzestrat cu mecanism quartz si display analog, iar bratara este din piele.

Ceas inteligent Bergson

SmartWatch Bergson poate reprezenta o achizitie speciala si must-do daca iti plac ceasurile smart, dar mentinand aspectul de ceas normal. Nu doar ca este superb, cu o curea din piele alba si carcasa din otel inoxidabil, dar dispune si de o multime de functii inteligente de care ti-ar placea sa beneficiezi daca iubesti gadgeturile. Iti masoara spre exemplul numarul de pasi facuti, distanta pe care o parcurgi intr-o zi sau caloriile arse. Mai mult, iti monitorizeaza orele de somn si il poti folosi si pentru a-ti vedea mailurile sau notificarile de pe social media.

Ceas cu cadran albastru profund

Cu siguranta, este aproape esential sa avem printre accesoriile noastre un ceas cu curea din piele neagra. Il poti combina cu o multitudine de tinute, fara sa te deranjeze ca sunt multicolorate. Acest ceas de la Eastside are cadranul intr-o superba nuanta de albastru dark (mie imi aminteste de intunericul marii noapte) cu accente aurii si se inchide cu catarama.

Ceas argintiu Pierre Cardin, cu bratara metalica

Evident ca din colectia ta de ceasuri nu trebuie sa lipseasca nici ceasul argintiu, cu bratara metalica precum este acest model Pierre Cardin Bercy. Nu doar ca iti indica timpul cu exactitate, dar ai pe mana ta si un accesoriu extrem de elegant. Pretul a fost si el un argument care m-a convins fiindca zilele aceastea beneficiaza de o reducere de 72%, la pretul de 159,99.

Nu e loc de monotonie cu acest set Frederic Graff

Setul Frederic Graff este un set de care pur si simplu m-am indragostit si vine la pachet cu bratara din otel inoxidabil, dar si cu o curea de piele, asa ca nu poate fi vorba de monotonie in acest context. Bratara de metal este aurie si absolut superba, iar cureaua alba este de o eleganta clasica, cu detalii aurii, astfel sa vina in completarea accentelor aurii de pe cadran intr-un mod armonios. In plus, acest ceas urban chic beneficiaza de o reducere considerabila, de 84%.

Ceas accesorizat cu cristale Swarovski

Acest Ceas Esprit are un design deosebit, iesind usor din tiparul ceasurilor clasice. Cadranul este incadrat de cristale Swarovski, care inca sunt in tendinte anul acesta in materie de ceasuri si ii dau accente de stralucire. Este un ceas superb, cu detalii minunate care nu il incarca insa si care se va face cu siguranta remarcat pe mana ta. Daca iti doresti un ceas statement, acesta este ceasul tau. Mentionam ca transportul este gratuit pe elefant.ro de Black Friday 2019.

