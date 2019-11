Black Friday 2019 a intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile. Cel putin daca ne ghidam dupa faptul ca foarte multe magazine online au furat startul si au inceput sa aplice promotii anuntand nu doar un weekend de reduceri, ci poate chiar o luna intreaga. Discounturile sunt aplicate de extrem de multi retaileri care si-au anuntat participarea si anul acesta la editia de Black Friday. Ocazie numai buna pentru a se face achizitii de produse noi pentru a le schimba pe cele uzate sau de a cauta cadouri inspirate pentru cei dragi, tinand cont ca se apropie sarbatorile de iarna.

Așadar, daca ești în căutarea unor promoții de Black Friday 2019 și nu știi de unde sa incepi, ai putea consulta lista de propuneri de mai jos cu. Am selectat principalele magazine online participante la editia de anul asta de Vinerea Neagra si avem incredere ca vei gasi musai ceva ce ti se potriveste.

Electronice si electrocasnice - reduceri de Black Friday 2019:

eMag a anuntat ca incepe promotiile de Black Friday din 15 noiembrie. Printre produsele de la promotii se vor gasi televizoare, telefoane, electrocasnice, accesorii pentru casa si pentru gradina, produse din categoria fashion, auto sau beauty. Vezi reducerile Black Friday emag.

evoMAG deja a avut o runda de promotii de Black Friday 2019 la electronice si electrocasnice si anunta ca va urma inca una. Telefoane, tablete, gadgeturi, televizoare, gaming si video, masini de spalat, aragazuri si frigidere sunt cu pana la 86% mai ieftine.

Altex are Black Friday inca din 1 noiembrie si taie preturile pana pe 4 decembrie. Poti gasi atat electrocasnice mici cat si electrocasnice mari la reduceri - aparate de gatit sau de coafat, masini de spalat rufe, uscatoare, aparate frigorifice, epilatoare, cafetiere, aparate de ingrijire tesaturi sau locuinta. Vezi aici reducerile Black Friday de la Altex.

Flanco are deja reduceri de Black Friday cu pana la 80% in categoriile de produse incluse in oferta pe magazinul online si in cele offline: televizoare, boxe, casti, auto, vehicule electrice, aragazuri, cuptoare microunde, plite sau hote.

Cel.ro intra in categoria magazinelor online care ofera promotii la electronice si electrocasnice de Black Friday 2019. Poti cauta printre promotiile la telefoane, laptopuri, televizoare, produse de ingrijire personala si fashion, pentru copii si produse auto sau de bricolaj.

PC Garage a inceput Black Friday mai devreme si are deja reduceri pana pe 14 noiembrie, iar pe 15 noiembrie va incepe inca o runda. Vezi oferta de la PC Garage de Black Friday aici.

Librarii online cu reduceri de Black Friday la carti:

Libris: oferta incepe din 15 noiembrie asa ca daca vrei sa cumperi cele mai bune carti bestseller la preturi mici cauta pe Libris sa vezi ce ti-a pregatit pentru “un Black Friday ca la carte”. Poti gasi si jocuri, muzica si filme

Elefant: Aici deja au inceput pregatirile si sunt cateva reduceri aplicate pentru mai multe categorii de carti: biografii, memorii, carti pentru copii, bestseller, business, gastronomie, istorie, religie, fictiune si multe altele. Vezi aici reducerile de Black Friday 2019 de la elefant

Carturesti are promotii pentru volume de carti romanesti, clasice sau straine, pentru manga, produse gourmet si vin, diverse de papetarie si birotica, dar si boardgames-uri. Poti vedea aici promotiile Carturesti de Black Friday.

Nemira: fiction sau nonfiction, libraria online Nemira are orice pentru oricine este cititor de cursa lunga de Black Friday 2019 - fie ca vrea ebook sau formatul de carte standard. Reducerile Nemira de Black Friday le poti vedea aici.

Okian are o oferta vasta de carti in limba engleza, atat pentru copii cat si pentru adulti. Dar si comics-uri sau manga plus colectii Harry Potter sau Game of Thrones, pe care le poti cumpara mai ieftin de Black Friday. Vezi oferta Black Friday Okian.

Black Friday 2019: magazine de moda pentru achizitii fashion

Fashion Days: Black Friday 2019 cel mai probabil se va desfasura in weekend-ul 15-17 noiembrie, ocazie cu care iti poti cumpara haine de firma de la branduri renumite - imbracaminte, incaltaminte si accesorii la preturi mici pentru femei, barbati si copii. Vezi reducerile Black Friday Fashion Days

Answear are haine de dama si barbati, parte din colectii faine, la preturi reduse de Black Friday 2019. Este deja in desfasurare o campanie Black November cu reduceri de pana la 50% la o selectie importanta de articole de moda.

My Closet este un magazin online de tip outlet astfel ca poti cumpara imbracaminte de la marci precum Calvin Klein, Guess, Tommy Hilfiger la preturi avantajoase. Verifica sectiunea “cheap&chic” pentru extra discount si vezi reducerile la haine de Black Friday

Brandcircus a participat in fiecare an la Black Friday asa ca cel mai probabil nu va face exceptie acum. Aici poti gasi bluze, hanorace, camasi, pantaloni, sacouri, tricouri, incaltaminte sport sau eleganta de la branduri apreciate.

Astratex are reduceri de 25% de Black Friday la toata gama de lenjerie intima: sutiene, body, chiloti, neglijeuri, dresuri, colanti, corsete, portjartiere, maiouri. Poti vedea aici reducerile Astratex de Black Friday.

Cumperi cosmetice in magazine online de Black Friday 2019

Farmec spune ca livreaza frumusete. Brandul romanesc promite preturi avantajoase la produsele pentru ten, machiaj, ingrijirea parului si corpului. Campania incepe din 15 noiembrie, vezi reducerile de Black Friday aici

Bestvalue promite preturi reduse cu pana la 60%. Aici campania se va desfasura pe 14 si pe 15 noiembrie, putandu-se achizitiona parfumuri, cosmetice, dulciuri, bauturi la preturi de tip duty free.

Meli Melo va avea reduceri nu doar la bijuterii in stiluri diverse (coliere, cercei, bratari, inele, accesorii chei, brose) cat si la genti, portofele, rucsacuri, posete, plicuri sau articole de par. Vezi reducerile Meli Melo de Black Friday 2019.

Produse Cosmetice este fix ce ii spune si numele, adica o destinatie online pentru produse de make-up, pentru solar si bronz, truse de machiaj seturi de ingrijire sau de machiaj, produse ingrijire ten, par, corp si de relaxare. Au oferte speciale de Black Friday.

Melkior pune la dispozitie o gama variata de cosmetice profesionale pentru “amatoarele” de make-up de calitate si de durata. Campania Melkior de Black Friday este in pregatire.

Bottega Verde are un catalog de produse din ingrediente naturale de inspiratie italiana. De Black Friday recomandam sectiunea de seturi si de cadouri. Descoperi aici oferta Bottega Verde de Black Friday.

Notino are parfumuri originale si cosmetice de calitate la preturi avantajoase de Black Friday. Descopera oferta de parfumuri la reducere de pe Notino.

Esteto are produse cosmetice, parfumuri, consumabile saloane si medicale, produse naturiste si multe altele. Dar de Black Friday 2019 credem ca sectiunea de produse de ingrijire si beauty sunt de bifat. Vezi produsele de Black Friday la reducere aici.

Bijuterii care iti iau ochii cu preturi mici de Black Friday 2019

Teilor te poate ajuta sa gasesti inelul cel mai pretios pentru o cerere in casatorie, logodna, verigheta sau pur si simplu un cadou simbolic pentru mama sau sora (cercei, bratara, lantisoare). Bijuterii de Black Friday la preturi mici aici.

Bijuterii-eshop are bijuterii din otel inoxidabil sau din argint, din titan sau din tungsten - chilipiruri, bratari, lantisoare, pandantive, coliere, piercing-uri, inele si cercei. Vezi ofertele de Black Friday la bijuterii.

WatchShop are in lista de produse diverse ceasuri barbatesti sau de dama, care pot deveni o bijuterie pretioasa pentru purtator. De urmarit ofertele care scad preturile cu cateva sute de lei, astfel ca poti lua de Black Friday 2019 ceasuri de firma la reducere.

Jucării și articole pentru copii la promotii de Black Friday 2019

BeKid se recomanda si spune “aducem fericire copilului tau”. Cum altfel, cand are nu doar jucarii ci si scaune auto, carucioare, produse simpatice pentru camera, haine si incaltaminte, dar si rechizite. Plus ceva lucrusoare pentru mama. Vezi promotiile de Black Friday la produse pentru copii aici.

Noriel a dat deja startul la Black Friday si anunta reduceri Black Friday la jucarii si jocuri - Lego, de plus, din lemn, masinute, papusi, figurine, puzzle si de exterior (biciclete, trotinete, triciclete, role, casute, leagane, articole plaja si piscina).

Nichiduta poate fi cel mai cool magazin online pentru proaspeti parinti: jucarii de interior si de exterior, pentru copii si bebelusi - educative, creative, interactive, muzicale. Promotiile de Black Friday la Nichiduta aici.

Bestkids: de aici poti alege cadouri (sectiune speciala) de mos Nicolae sau de Craciun, profitand de ofertele de Black Friday 2019 la jocuri, jucarii, dar si corturi de joaca, covorase si tapet pentru camera micutului.

Pickaboo are jocuri si jucarii reduse cu 40%, incepand cu 15 noiembrie: jocuri de societate, jocuri de memorie, jocuri de inteligenta, jocuri de rol, jocuri cu meserii, masinute, papusi, trenulete, roboti, jocuri de creatie, puzzle, seturi de constructie si instrumente muzicale.

Magazine online cu produse IT si gadgeturi de Black Friday 2019

CEL te invita sa profiti de preturi mici de Black Friday la laptopuri si accesorii, telefoane si gadgeturi, electrocasnice casa, televizoare, componente IT, ingrijire personala, dar si auto si bricolaj.

evoMAG are electronice si electrocasnice la preturi mici de Black Friday: televizoare, masini de spalat, laptopuri, tablete, frigidere, aragazuri, cuptoare, aparate de coafare, monitoare, gaming, telefoane mobile smartphone, sisteme audio-video si multe altele.

F64 este unul dintre cele mai accesate magazine de Black Friday 2019 pentru cei pasionati de fotografii - camere, obiective, accesorii, drone, echipamente, carduri si memorii.

Magazine pentru incaltaminte de dama si barbati

Ecco Shoes da startul reducerilor pe 15 noiembrie cand incep vanzari de produse cu pana la 40% mai ieftine. Pantofi, balerini, botine, ghete, cizme, genti si accesorii din piele pentru cei mai pretentiosi dintre noi. Vezi reducerile Black Friday Ecco Shoes aici.

dEpurtat a anuntat inceputul reducerilor de Black Friday de vineri de la ora 00:00 fix. Poti alege dintre pantofi (cu toc subtire, gros, platforma, mic), botine (decupate, cu toc, joase), ghete sau incaltaminte casual si sport.

Kalapod inca nu a anuntat cand aplica promotiile la preturi, dar poti intra oricand pe platforma sa consulti ce oferte sunt la incaltaminte pentru femei, drama si barbati. Mai nou are si o sectiune home&deco pe care o poti consulta. Poti vedea reducerile de Black Friday 2019 aici.

Modlet aici deja a inceput campania de Black Friday, din 4 noiembrie si va dura pana pe 24. Sunt sute de produse de incaltaminte la reducere: cizme, ghete, pantofi, adidasi, bocanci, mocasini, tenisi, espadrile, papuci si sandale.

Black Friday are reduceri la articole vestimentare sport:

Hervis are imbracaminte si incaltaminte pentru activitati outdoor, iar de Black Friday 2019 le poti achizitiona la preturi mici. Poti gasi si echipamente sportive la promotii de Black Friday, cel mai probabil din 15 noiembrie.

Decathlon are promotii de Black Friday, astfel ca poti cumpara diverse pentru drumetie, trekking, schi, fitness, vanatoare, fotbal, fitness, cardio, educatie fizica, pescuit, inot, ciclism, echitatie, baschet si multe altele pentru sporturile de iarna sau impermeabile de toamna.

Pro Alpin ar fi o oprire foarte buna de Black Friday 2019 daca vrei sa iti achizitionezi echipamente montane, de camping sau expeditii - corturi, saci de dormit, rucsacuri, imbracaminte, incaltaminte etc.

Articole pentru casa, decoratiuni si accesorii

Vivre este un site cu diverse produse home&deco putand alege de Black Friday 2019 dintre covoare, perdele, decoratiuni, corpuri de iluminat, sisteme de organizare si de depozitare, articole de baie si/sau bucatarie. Vezi ofertele Vivre de Black Friday 2019

Bonami intra si el în campania de Black Friday 2019 si poti alege cadouri sau decoratiuni de Craciun. Dar mai ales articole de casa si gradina, textile si diverse pentru timpul liber.

Rochii de seara in ofertele magazinelor de Black Friday

DyFashion este unul dintre magazinele preferate de femei pentru atunci cand se cauta rochii elegante de seara cu croiala variata: baby doll, drept, mulat, lejer, clos, petrecut sau sirena. Imbracaminte la reducere de Black Friday aici.

Miss Grey propune rochii din catifea sau din dantela, rochii de seara sau pentru nunta si banchet. Dar si paltoane si cardigane. Vezi reduceri la rochii de Black Friday

Wild Fashion are rochii de seara ceva mai indraznete si sunt recomandate femeilor care cauta tinute provocatoare. Cel mai probabil de Black Friday, preturile vor fi reduse semnificativ. Rochii de seara la reducere de Black Friday 2019 aici

StarShinerS are haine (rochii, paltoane, geci, fuste, bluze, camasi, compleuri, costume de baie), incaltaminte (sport, stiletto, ghete, botine), genti, accesorii (esarfe, coliere, curele, manusi, ochelari de soare, speci, palari).Poti gasi in sectiunea de Black Friday 2019 si articole sub 100 de lei.

Magazine cu alte produse și servicii

Top Shop anunta Scarry Friday cu reduceri de pana la 70% la toate gamele Top-Shop, Dormeo, Delimano, Walkmaxx, Welineo si Rovus. Intre 13-15 noiembrie gasesti diverse pentru casa si gradina, bucatarie, fitness si sport, sanatate, frumusete. Reducerile Top Shop de Black Friday sunt disponibile pe site-ul lor.

Lensa propune o gama variata de ochelari (de soare, de vedere, sport, pentru calculator) si de lentile de contact cat mai colorate. Campania de Black Friday Lensa a inceput din 1 noiembrie si tine pana la finalul lunii.

Animax este un shop online cu diverse produse pentru caini, pisici, pasari, rozatoare, pesti. Alegi dintre alimente, recompense, ingrijire, plimbare, hranitoare si adapatoare. Reducerile Animax de Black Friday aici.

Idea Plaza inca nu si-a anuntat participarea la Black Friday, dar cel mai probabil va fi prezent cu promotii la cadouri personalizate si traznite.

Giftology este o alta platforma de unde poti alege cadouri practice: jocuri (de societate, perspicacitate, de carti, pentru petreceri, de masa), jucarii, cadouri stiintifice, seturi de constructie si robotica. Vezi aici ofertele Giftology de Black Friday

Magazine pentru oferte turistice, ghiduri si accesorii pentru calatorie

Vel Travel va avea de Black Friday oferte generoase la pachetele de city break. Fie pentru perioada urmatoare pentru sarbatorile de iarna, fie pentru anul viitor cand vrei sa pleci in sejur. Vezi aici reducerile Vel Travel de Black Friday.

Lamonza are trolere si rucsacuri pentru calatorii, potrivite pentru avion, autobuz sau masina. Poti alege de Black Friday bagaje de calitate la preturi mici de tot.

In Bagaj are promotii de Black Friday intre 13 si 17 noiembrie. Poti alege dintre diverse produse de transport, accesorii de calatorie, electronice de vacanta, cosmetice mini si diverse pentru picnic sau plaja.

Indiferent ce ai alege sa iti cumperi de Black Friday 2019 inarmeaza-te cu rabdare, cu o viteza de internet buna sau o baterie incarcata la telefon. Cel mai probabil ca iti va fi destul de greu sa alegi ceva din varietate de magazine online, dar sigur ca reducerile iti or prinde bine daca planuiai niste achiziti importante.

