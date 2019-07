Ne place să credem că îți place să petreci timpul afară și să te bucuri de libertatea pe care o astfel de activitate ți-o asigură. Mai ales vara, că în restul anului nu este prea plăcut. Că citești, că savurezi o limonadă rece sau că pur și simplu admiri natura, poți face asta stând într-un hamac. Ne-am gândit că poate ai vrea să testezi și altceva decât un fotoliu sau un scaun. Așadar, am căutat câteva modele simpatice de hamace de grădină, ca să ai de unde să îl alegi pe cel îți va deveni preferat.

Hamac clasic în dungi orizontale colorat

Hamacul Fruity Lines este foarte simpatic ca aspect, asta și pentru că are un design vesel și foarte colorat. Este fără suport, deci se leagă de copaci - sperăm că ai o astfel de zonă în grădină. Suprafața textilă este de 200x100 centimetri și suportă o greutate de până la 100 de kilograme. În realizarea lui s-au folosit bumbac și lemn de brad.

Îl poți comanda aici

Hamac tip scaun de grădină

Este practic un hamac suspendat care seamănă cu un fotoliu sau un scaun foarte comod pentru exterior. Cu siguranță că este o piesă de mobilier must have în grădină, una în care vă puteți relaxa nestingherit. De la brandul ADDU, acest hamac măsoară 60x120x90 de centimetri, are sub 2 kilograme și se întreține ușor. În pachet vei găsi și două perne, plus o frânghie. Este alb-crem și asigură odihnă instant.

Îl poți comanda aici

Hamac suspendat cu imprimeu floral

Pentru acest tip de hamac, asamblarea durează undeva între 10-15 minute. Adică se instalează rapid, la fel de repede pe cât găsești comoditate în acesta. Modelul ales de noi, Willow, este unul cu imprimeu floral - 130x100 de centimetri și ai spațiu suficient ca să lenevești în acesta.

Îl poți comanda aici

Hamac dublu pentru două persoane

Adică atunci când drumețiile și ieșirile se fac în doi și ai nevoie să te relaxezi alături de cel drag. Acest hamac are un stil sport și se pot înghesui pe el două persoane care cântăresc împreună 180 de kilograme. Este realizat din țesătură antibacteriană, nu ocupă spațiu când este pliat. Pachetul conține hamacul, două cârlige de siguranță metalice, 2 curele din nailon.

Îl poți comanda aici

Hamac cu suport din lemn

Dacă nu vrei să chinui niște copăcei, poți alege să te relaxezi într-un hamac care are propriul său suport din lemn de molid (358x113x105 centimetri). Este portabil pentru că îl poți lua oriunde cu tine și este și destul de încăpător (mărime 100x100 centimetri). Materialul este foarte interesant, în dungi nuanțate în tonuri de vară și vesele!

Îl poți comanda aici

Hamac din dantelă ornamentală

Eh, asta este ceea ce noi numim oldie but goldie - un hamac în stil vintage pentru o ședere ca-n zilele de odinioară. Este un hamac construit la fel ca toate celelalte, doar că este confecționat din material țesut cât să arate grozav. Are și niște ciucuri decorativi pentru a insista asupra acestui aspect fain.

Îl poți comanda aici

Foto homepage: By Sandra Cunningham /Shutterstock