Există pe piață mai multe balsamuri de buze cu SPF dintre care să alegi pentru a face o barieră UV împotriva razelor solare. Nu trebuie folosite musai doar în timpul verii pentru că, deși sunt nori, razele solare traversează și pot vătăma pielea. Iar buzele nu sunt private de acest “tratament”, așa că ne-am orientat către niște balsamuri de buze doar din ingrediente naturale. Tu pe care îl alegi?

Balsam bio de buze cu SPF25

Balsamul de buze Bioearth are factor de protecție SPF25 ceea ce înseamnă că îți protejează buzele împotriva radiațiilor UVA și UVB. Produsul cosmetic este bogat în ingrediente hidratante care previn deshidratarea buzelor și le conferă hrănirea de care au nevoie. Acesta protejează împotriva efectelor nocive ale soarelui - se aplică în timpul expunerii și după. Acționează ca o barieră prin amestecul de unt de cacao, ulei de argan, ulei de rosa și extract de jojoba.

Îl poți comanda aici

Balsam de buze cu protecție SPF20 Quartett

Cu factor de protecție mai ridicat, acest balsam de buze de la Trans Rom hidratează buzele moi și delicate cu ingrediente naturale (lanolina, ceară de carnauba, vitamina E). Printr-un sistem de filtrare UVA-UVB oferă protecție solară medie buzelor, făcându-le mai fine și mai elastice. Se aplică de fiecare dată când este nevoie, repetitiv. Produsul de beauty este originar din Germania.

Îl poți comanda aici

Balsam natural de buze cu cocos și SPF 15

Beauty Made Easy este un balsam de buze cu ulei monoi (stimulează simțurile și hrănește) și cocos, deci are o aromă tropicală puternică, originară și inspirată de pădurile scandinave. Produsul mai conține ceară de albine care protejează pielea delicată a buzelor de razele UV cu ajutorul filtrelor minerale, ceea ce înseamnă că buzele vor fi lipsite de arsurile solare - inestetice și nesănătoase.

Îl poți comanda aici

Balsam de buze S.O.S. cu factor de protecție 15

Acest balsam de buze SOS SPF 15 se aplică în orice condiții meteo, indiferent că este vorba despre temperaturi caniculare sau despre unele scăzute. Indiferent de perioadă, prin uleiul de argan bogat în nutrienți și uleiul de măsline cu acizi grași și Vitamina E - hidratează și catifelează buzele. Se folosește mai ales în caz că buzele sunt crăpate și uscate, combinația celor două ingrediente naturale având efect instant de reparare.

Îl poți comanda aici

Balsam de buze cu protecție solară înaltă

Produs eco prietenos cu natura și cu pielea ta, acest balsam de buze cu protecție solară de la Eco Cosmetics nu conține nanoparticule, însă are un ecran solar format din minerale naturale și plante ce maximizează protecția împotriva razelor UV pentru buzele sensibile. Conține ulei organic de cătină și are extract de rodie pentru a oferi pielii nutrienți ce previn deshidratarea. Este rezistent la apă, nu are coloranți, conservanți sau parfum.

Îl poți comanda aici

Balsam de buze cu protecție solară SPF10

De la Lavera, acest balsam de buze este 100% mineral este rezistent la apă și cel mai important asigură asigură protecție solară ușoară. Ca ingrediente active sunt untul de shea și uleiul de jojoba, iar ambele previn deshidratarea.

Îl poți comanda aici

Stick de buze SPF 30

Produs bio, nelipicios, acest balsam de buze este made in France. Stick-ul de protecție solară este ideal pentru vacanțe la mare sau munte, dar și pentru plimbările în oraș când soarele arde nemilos. Cu factor de protecție 30, acesta protejează buzele și zonele sensibile ale feței împotriva radiațiilor grație dioxidului de titan care reflectă soarele - limitează uscarea și deteriorarea buzelor, dar și îmbătrânirea prematură a pielii. Are ca ingredient activ Api Oloo ActifTM ce înmoaie și hrănește.

Îl poți comanda aici



