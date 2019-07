Vara asta rezervă-ți câteva zile doar pentru tine! Planifică-ți o escapadă în locurile preferate și nu uita de bagajul cu cele trebuincioase. O geantă sau un troler cât mai feminin te poate “motiva” să începi să îți faci în sfârșit lista cu lucrurile necesare, iar ideea la o excursie nu mai pare un efort - pe cine mințim? Așa se face că ne-am gândit să îți propunem câteva modele moderne și foarte colorate care să te încânte în plimbările prin destinațiile alese. Le poți vedea mai jos cu mențiunea că oriunde te vor duce pașii să nu uiți sa revii la acele memorii când vei avea nevoie de un refugiu.

Geantă voiaj Santoro London Gorjuss

Știm că celor mai multe dintre noi ne plac gențile care sunt oricum dar nu banale. Așa am dat peste o geantă de voiaj de la brandul Santoro London. Cu un design shabby și retro, aceasta are un background vișiniu și un design cu Meera. Geanta de mână este ușor de purtat, are dimensiuni reduse de 27x10x22 centimetri și este extrem de încăpătoare și atrăgătoare ca aspect.

O poți comanda aici

Valiză de damă Madre Selva

Într-o combinație de materiale din piele naturală și poliester, această valiză în dulcele stil clasic al anilor ‘20 este superbă ca aspect. Colorată cu modele geometrice, frumos accesorizată cu curele decorative și împodobită cu imagini cool în nuanțe energice se poate lua prin călătoriile planificate. Cu siguranță un cufăr în care se vor înghesui nu doar cele necesare în vacanțe, cât și cele utile pentru refugii în amintiri - ca prin magie!

O poți comanda aici

Troler de voiaj cu model floral

Acest troler este unul de firmă, de la Pepe Jeans London. Ei spun că este pentru copii pentru că are acel colorit vibrant, dar cine ne poate spune nu? Trolerul este cu roți, deci ușor de deplasat, are stil casual, închidere cu fermoar bidirecțional și ca detalii se mai remarcă: mânerul telescopic, 4 roți multidirectionale și opțiunea de cifru pentru protecție. Este realizat din ABS ceea ce înseamnă că este rezistent.

Îl poți comanda aici

Geantă de voiaj cu imprimeu floral

Ideală pentru un city-break unde nu ai nevoie de prea multe lucruri, ne place să credem că această gentuță este perfectă pentru câteva hăinuțe și diverse cosmetice. Altfel, nici nu îți trebuie ceva mai mult decât chef de libertate și aventuri. Mânerele sunt lungi de 63 de centimetri, iar tașca are dimensiuni de 58x16x32 centimetri.

O poți comanda aici

Troler cu model Disney

Îți poți lua cu tine în excursii personajele preferate, dacă optezi pentru o geantă cu licență Disney sau Marvel. Noi ne-am orientat către un troler cu Mickey Mouse pentru că ne inspiră să zâmbim și să uităm de griji, lucruri pe care le vânăm în vacanțe. Este fiabil, practic, are încuietoare fixă cu cifru, sistem de închidere în trei puncte, două mânere iar în interior bretele în formă de X și separator pentru compartimente.

Îl poți comanda aici

Troler impermeabil pentru vacanță

Din poliester impermeabil, acest troler se poate dovedi eficient dacă ajungi prin locații mai ploioase și ai nevoie să protejezi lucrușoarele din bagaj. Este într-un mov plăcut, iar în partea de sus are un imprimeu floral discret. În partea din spate are un suport plastic care protejează geanta și protecții din cauciuc pentru colțuri. Este prevăzut cu un buzunar frontal, are plăcuță de identificare, sistem de închidere cu cifru, mâner lateral și superior, capacitate de 102 litri și dimensiuni de 77x46x29 centimetri.

Îl poți comanda aici

Foto homepage: By Poprotskiy Alexey /Shutterstock