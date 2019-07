Vara se poartă reducerile - sau cel puțin așa ne fac unii retaileri să credem. Mai ales când se înghesuie să facă discounturi generoase la multe dintre lucrurile pe care le au în stoc. Așa se face că am dat peste un super deal la seturile cadou pentru femei. Acestea au câțiva numitori comuni - bijuterii și ceasuri. O să vezi că sunt extrem de diferite pachetele și că o să îți fie destul de greu să alegi ceva. Dar dacă știi câte ceva despre gusturile destinatarei s-ar putea să ai ceva noroc.

Set cadouri femei - ceas și bijuterii

Din categoria cadouri clasice și rafinate, am ales un pachet care se remarcă prin negru. Atât ceasul cât și portofelul de la Vera Verona sunt fine ca aspect și practice ca design. Ceasul de damă este de firmă, cu mecanism Quartz și display analog, carcasă rotundă din metal și brățară din piele. Portofelul se închide cu cataramă, este personalizat cu logo și are mai multe compartimente. Se livrează într-o cutie personalizată.

Îl poți comanda aici

Set cadou ceas cu lănțișor și pandantiv

Se crede că doamnelor le plac bijuteriile și nu este nimic greșit în asta. Motiv pentru care nu poți alege greșit dacă alegi așa ceva pentru cineva drag. Setul include un colier cu pandantiv și cercei plus un ceas cu Quartz (carcasă din oțel inoxidabil, brățară din piele). Bijuteriile sunt într-o combinație de alb și ceva cu detalii de piatră. O să placă pentru că sunt ușor de asortat la orice vestimentație.

Îl poți comanda aici

Set cadou cu ochelari de soare și ceas

Plus un stilou de lux. Acest pachet poate fi oferit cuiva care apreciază detaliile cu stil. De la Black Oak acest set are un preț special de achiziție și mai include curele de schimb pentru ceasul cu cronograf și mecanism Quartz și display analog (ca să fie mai ușor cu mix and match), dar și rezervă pentru stilou. Totul se livrează cu certificat de garanție pentru a autentifica o calitate atestată.

Îl poți comanda aici

Set bijuterii din oțel - ceas și brățară

Victoria Walls vine cu o propunere inedită de cadou - un pachet care include un ceas argintiu și o brățară în aceeași nuanță metalizată. Pentru damă, acest set se remarcă prin simplitate și prin faptul că nu este dificil de purtat. Sunt fabricate din oțel inoxidabil și ușor de întreținut.

Îl poți comanda aici

Set cadou brățări și ceas roz

În nuanțe nude, acest set poate fi oferit și cuiva care preferă accesorii vibrante și sport cât și celor care vor ceva elegant. O să găsești în pachet patru brățări cu mărgele și un ceas cu brățară din piele de culoare roz prăfuit. Ceasul afișează ora, minutul, secunda și este foarte interesant ca înfățișare.

Îl poți comanda aici

Set cadou accesorii aurii

Pentru că se poartă și auriul, am ales să includem în lista de cadouri și un ceas auriu care vine livrat cu bijuterii (colier cu pandantiv și cercei) în aceeași nuanță metalică. Totul se livrează într-o cutie tare simpatică, decorată în detalii care vor face cadoul și mai ușor de apreciat.

Îl poți comanda aici

Foto homepage: By S_L /Shutterstock