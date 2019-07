Atunci când pleci la mare nu uiți să îți faci o listă cu cele trebuincioase pentru plajă, pentru mare, pentru a preîntâmpina diversele evenimente distractive. Ai în vedere să alegi costumul de baie perfect, să iei cremă cu factorul de protecție potrivit și multe altele. Însă multe dintre cele de care ai nevoie când ajungi la mare - ochelari, prosop, pălărie - sunt înghesuite într-o geantă de plajă. Iar asta trebuie să arate minunat! Motiv pentru care ne-am gândit că e rost să venim cu câteva propuneri - iacă-le:

Geantă de mare cu model cu perforații din paie

Model shopper, această geantă este din paie de hârtie și are un aspect rustic, unul care se potrivește în decorurile cu stuf de prin stațiuni. Este de la brandul Undercolors of Benetton și este bej model tote. Are un singur compartiment, două mânere tubulare și este cu siguranță extrem de încăpătoare!

Geantă de plajă cu model de sezon

De la Barts am găsit o geantă de plajă cu un imprimeu de sezon - corali! Pentru că, nu-i așa, fauna și flora de pe litoral sunt extrem de importante și ofertante. Într-o combinație chic de alb și galben aprins, aceasta se potrivește la plimbările la mare. Stil casual, din pânză, are un singur compartiment și închidere cu capsă. Atrage atenția prin modelul grafic.

Geantă de plajă cu mânere largi și model împletit

O geantă foarte frumoasă este una cu dungi verticale care imită un look împletit. Cu mânere de lungime medie, aceasta se închide cu capse și este confecționată din material textil plăcut la atingere. Este ușor de întreținut și foarte chic ca înfățișare grație designului cu linii orizontale.

Geantă de plajă model oversize cu nuanțe albastre

Ne-a atras atenția o geantă în culori albastre, în tonuri ca apa mării. Foarte frumoase gândite combinațiile de nuanțe, dar mai ales imprimeul interesant. Fără închidere sau compartimentări, are o dimensiune extrem de mare și niște mânere ușor reglabile și comode. Încăpătoare, cu siguranță că poți lua în ea tot ce ai nevoie.

Geantă de plajă cu rogojină

Alb-roz, micuță și discretă, această geantă pare să comprime toate nevoile unei plimbări la mare - accesoriu pentru cărat lucruri, așternut de întins pe nisip. Poate părea ceva mai tinerească, dar este cu siguranță destinată multora dintre noi indiferent de vârstă. Ne place pentru că este simplă și compactă.

