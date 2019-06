Și acum că ne-am lămurit cu asta, e cazul să trecem în revistă câteva modele de pălării de soare care să te protejeze în zilele caniculare, dar care, neapărat, să se asorteze cu cele mai inedite ținute și să te pună în valoare. Iată ce poți găsi în magazinele online:

Pălărie Tommy Hilfiger

Primul model pe listă este pălăria cu boruri largi de la Tommy Hilfiger, pentru că Tommy continuă să fie printre cele mai căutate branduri și efectiv nu ai cum să treci neobservată dacă porți cu atitudine o astfel de pălărie. Să îți povestesc și cum arată ținuta ideală pentru acest model: costum de baie din două piese bleumarin cu dungi albe sau roșii, șlapi bleumarin cu platformă, iar pentru atunci când vrei să defilezi până la barul de pe plajă, o eșarfă lungă tip pareo. În plus, îți promit că o să beneficiezi de cele mai mișto poze de Instagram.

Pălărie albă

Pentru că o culoare închisă atrage căldura mai mult decât celelalte nuanțe, recomand a se purta cât e vara de lungă o pălărie albă. Din păcate, acest model este ceva mai pretențios și se va murdări mai repede, dar dat fiind faptul că se găsește la un preț accesibil, nu este greu de înlocuit. Pălăria de soare albă cu boruri largi este ideală atât pentru timpul petrecut la plajă, cât și pentru ieșirile în oraș, la o terasă sau o plimbare în parc. O poți asorta foarte ușor la orice tip de ținută, dar cel mai bine se va încadra într-o ținută elegantă, feminină și romantică.

Pălărie cu boruri late

Se poartă pălăriile cu boruri late pentru că sunt fashion și protejează atât capul cât și fața de soare. Eu una asociez pălăria cu boruri late cu Jennifer Lopez, pentru că ea este prima pe care am admirat-o în reviste și în vdeoclipuri purtând-o și, vorba aceea, ca ea... nimeni altcineva. Pălăria cu boruri late din imaginea alăturată se poartă cu rochii din in, cu pantaloni vaporoși din in și sandale cu platformă de sfoară. Știu, și eu aș vrea să o port cu blugii mei preferați și o bluziță lejeră din in. Merge și așa.

Pălărie din paie de hârtie

Un alt model interesant de pălărie de soare este pălăria din paie de hârtie cu decupaje pe boruri. Este o pălărie de plajă, dar și o pălărie de oraș, adică pentru ieșirile de vară la terase. Este o pălărie care se mulează oricărui stil, fiind ușor de combinat cu haine casual și cu haine ceva mai elegante. Un amănunt foarte important este că pălăria nu se poate purta cu adidași sau teniși, așa că trebuie neapărat să pornești la drum încălțată cu sandale, platforme sau pantofi.

Pălărie cu boruri scurte



Multe dintre noi nu caută să iasă în evidență sub nicio formă, de aceea se vor ascunde sub o pălărie cu boruri scurte. Și am găsit modelul potrivit pentru zilele petrecute pe litoral, dar, de ce nu, chiar și pentru zilele de festival. Este un model care se potrivește stilului hippie și boho chic, însă indiferent cum alegi să o porți, ea își va atinge scopul – acela de a te proteja de soare și de a te feri de insolație.

