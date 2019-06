Dacă pentru domni șepcile sunt un detaliu de vară care să îi ajute să treacă peste zilele caniculare, doamnele preferă cava mai rafinat. Iar echivalentul șepcilor sunt, desigur, pălăriile. Niște accesorii care “răcoresc” când temperaturile din termometre se ridică peste limită și vrem să ne protejăm capul de migrene, tenul de arsuri și ochii de razele UV. Până la urmă, nu este vorba despre a arăta grozav, cât și despre a te simți extraordinar.

Iată mai jos câteva pălării care mai de care mai diferite ca să o alegi pe cea pe care crezi că ți se potrivește cel mai bine.

Pălărie de paie cu ciucuri

Pentru primăvara-vară, acestă pălărie este destul de simplă ca aspect, dar cu niște detalii simpatice de voie mare - ciucuri! În stil casual, aceasta este confecționată din paie, este model uni și are o combinație discretă de bej-roz. Decorațiunile nu atrag atenția, iar borul lat face pălăria să fie extrem de ușor de purtat.

O poți comanda aici

Pălărie basic maro

Din colecția Medicine ne-a atras atenția o pălărie basic. Asta pentru că ne place foarte mult culoarea ei, un maro închis ușor sidefat. Confecționat din material împletit, acest model este cu boruri largi care se văd fain. Pentru că are un design modern, pălăria asta se poate purta atât la ținute sport, cât și la unele elegante.

O poți comanda aici

Pălărie cu aplicație florală

Vara înseamnă, pe lângă temperaturi ridicate plus zile toride, și natura în toată frumusețea ei. Motiv pentru care ne-am gândit să îți recomandăm o pălărie bej cu aplicație florală, mai exact cu o broderie care se vede minunat. Este o pălărie de vară care lăsă pielea capului să respire - borurile sunt largi și circumferința poate fi reglată.

O poți comanda aici

Pălărie neagră pentru plajă

Vero Moda propune doamnelor care ajung des la mare, o pălărie de plajă neagră. Din paie 100%, aceasta are la bază o împletitură care conferă un look de sezon, una care lasă liber la ales costumul de baie. Aceasta are borurile largi și îți acoperă și fața cu umbră pentru ca razele UV să nu îți vătămeze tenul.

O poți comanda aici

Pălărie neagră cu voal

O pălărie mai sobră, dar una care cu siguranță că are publicul ei. Ne place pentru că emană rafinament - este prevăzută cu plasă și fundă mare oversize în partea din față, din panglică. Este ceva mai îngustă, dar asta nu îi limitează frumusețea.

O poți comanda aici

Pălărie albă cu panglică

Alb-crem, pălăria Alexander McKensey Snake este alegerea perfectă pentru zilele de vară. Ideală pentru a completa un outfit comod, aceasta se remarcă prin panglica cu imprimeu animal print. Te va proteja de razele de soare, dar te va arăta și grozav în plimbările prin oraș.

O poți comanda aici

Pălărie colorată roz în valuri

Eh, pălăria este cumva mai sweet pentru că rozul ăsta aprins cu care este colorată cu siguranță te duce cu gândul la dulciuri, la vată de zahăr. Cu boruri largi în valuri, aceasta este una tinerească și emană doze de energie purtătoarelor. La bază are o sfoară cu niște mărgeluțe.

O poți vedea aici

Foto homepage: paultarasenko /Shutterstock