Daca si tu astepti Black Friday 2018 pentru a cumpara diverse produse la reduceri, Mos Craciun vine mai devreme anul acesta. Concret, pe 16 noiembrie ia startul Vinerea Neagra, odata ce eMAG aplica discounturi generoase la o gama variata de produse. Iti poti cumpara articole de la retaileri dintre cei mai variati - imbracaminte si incaltaminte de firma, bijuterii de lux, cosmetice, vacante, electronice si electrocasnice, carti, produse pentru copii sau pentru animale, mobila si decoratiuni pentru casa si gradina.

Daca vrei sa fii pregatit din timp cu cosul de cumparaturi, sa urmaresti mai usor preturile reduse de Black Friday 2018, iti facem mai jos o lista cu cele mai bune magazine online pe care sa le vizitezi cand incep promotiile:

⇒ Black Friday 2018 la eMAG: ce sa cumperi

⇒ Black Friday 2018 pentru haine de firma

⇒ Black Friday 2018 la paltoane si haine de blana din Romania

⇒ Black Friday 2018 la lenjerie intima

⇒ Black Friday 2018 la accesorii de lux

⇒ Black Friday 2018 la carti

⇒ Black Friday 2018 la home & deco

⇒ Black Friday la cosmetice si parfumuri

⇒ Black Friday 2018 la produse bio, plafar sau apicole

Inainte de toate, iata o mica recapitulare mai jos►

Black Friday 2018 in Romania: cand incepe in marile magazine online?

Unele magazine online au furat startul pentru Black Friday 2018. Desi se grabesc, asta nu inseamna ca triseaza si au aplicat deja reduceri considerabile la o gama variata de produse. Se insista pe ideea de reduceri pentru final de an, astfel ca poti incepe sa iei deja cadouri de Craciun.

Concret, Black Friday 2018 incepe pe 16 noiembrie.

Black Friday 2018 la eMAG: poti sa cumperi masini, aur, pachete turistice la reduceri

eMAG are niste surprize interesante de Black Friday 2018. Retailerul va avea la reducere peste 3 milioane de produse (un total de 220 milioane de lei), cu 50% mai multe decat anul trecut. Asta inseamna ca noul depozit a primit un upgrade:

Vezi AICI ofertele eMAG de Black Friday 2018!

Urmatoarele categorii de produse sunt cele care vor beneficia de reducere in oferta eMAG de Black Friday 2018: 50.000 de televizoare, 76.000 de smartphone-uri, 20.000 de laptopuri, 21.000 de frigidere, 15.000 de masini de spalat, 165.000 de electrocasnice mici disponibile, 235.000 de produse din categoria fashion, 100.000 de parfumuri si cosmetice, 300.000 de jocuri si jucarii, 190.000 de anvelope, 300.000 de produse pentru casa si gradinta, 30.000 de articole si echipamente sportive.

Dar, ca in fiecare an de Black Friday, eMAG va avea reduceri speciale la anumite produse-surpriza in oferta de Vinerea Neagra. Produsul-vedeta din acest an se pare ca va fi un BMW seria i8. Nu se renunta nici la lingouri de aur pentru Black Friday, dar si alte produse de lux sau aparte.

La eMAG s-a anuntat ca Black Friday este doar in seara de 16 noiembrie 2018. Din aceeasi categorie mai poti urmari Flanco, CEL, evoMAG (inca din 1 noiembrie, reduceri de pana la 70% pentru toate categoriile de produse),

Black Friday 2018 la haine si incaltaminte de firma

Marile magazine de moda s-au impus de Black Friday cu reduceri considerabile. Doua mari destinatii online se remarca prin marea de propuneri

FashionDays - in topul preferintelor de Black Friday

FashionDays a anuntat deja ca va participa la Black Friday 2018 cu mii de produse si promite reduceri de pana la 90. O lista cu acestea gasesti aici.

O sa observi ca se pune accent pe branduri si haine de la branduri celebre - genti, curele, portofele, rochii, blugi, bluze toate sunt cu logo-uri de la marci populare. Daca platesti cu cardul VISA de Black Friday la Fashion Days poti castiga unul dintre cele 10 vouchere FashionDays in valoare de 2000 lei.

Vezi aici produse FashionDays

ANSWEAR: EXTRAvaganta de Black Friday 2018

Branduri de top se gasesc de Black Friday 2018 si la Answear, un alt magazin de moda cu diverse propuneri de reduceri. Aici se desfasoara toata luna Black November, pana pe 14 noiembrie inclusiv, cu reduceri de pana la 70% la diverse produse vestimentare - pentru femei, barbatii si copii!

Vezi aici produse Answear

Black Friday 2018 la modele de rochii, paltoane si haine de blana romanesti

De Black Friday 2018 ar fi o idee super buna sa urmaresti si magazinele locale care produc diverse articole romanesti. Poti gasi paltoane sau rochii fabricate in Romania, la calitate superioara. Poti consulta magazinele:

→ Haine si incaltaminte romanesti - vezi sugestii

→ Incaltaminte si rochii dn Romania: oferte AmaFashion de Black Friday

→ Incaltaminte din piele naturala, posete si haine made in Romania: oferte DASHA de Black Friday 2018

Lenjerie intima si piese senzuale la reduceri de Black Friday 2018

Foarte multe magazine comercializeaza si produse de lenjerie intima. La Astratex poti alege sutiene, chiloti, costume de baie, body-uri si maiouri. O sa ai ocazia ca de Black Friday 2018 sa alegi ceva sexy pentru petrecerile de final de an.

La Astratex sunt deja reduceri pe care sa le urmaresti - discounturile ajung pana la 25%, putand gasi la preturi avantajoase inclusiv halate si pijamale.

Vezi mai multe produse lenjerie intima

Accesorii de lux la reduceri de Black Friday 2018

Black Friday 2018 inseamna si posibilitatea de a cumpara ceasuri, ochelari de soare si de vedere, bijuterii de la designeri renumiti la preturi mai mici decat cele normale.

→ Black Friday 2018 la ceasuri de firma - alege modele de la WatchShop

→ Black Friday 2018 la ochelari de soare si ochelari de vedere de firma - vezi reduceri AICI

Carti la reducere de Black Friday 2018: ce librarii sa urmaresti

Marile librarii online si-au anuntat stocul de carti pentru Black Friday.

Este o veste buna pentru pasionatii de lectura, de carti, de beletristica. Se acopera arii complete de carti, astfel ca se vor putea achizitona la preturi mici bestsellere sau viitoare ecranizari. Cateva dintre magazinele online cu reduceri considerabile la carti de Black Friday sunt:

Elefant : gasesti aici nu doar carti, ci si produse de beauty

: gasesti aici nu doar carti, ci si produse de beauty Carturesti : poti descoperi titluri mai putin cunoscute

: poti descoperi titluri mai putin cunoscute Libris : a anuntat 3 milioane de carti la reducere

: a anuntat 3 milioane de carti la reducere Cartepedia: reduceri intre 25% si 40% pentru peste 12.000 de titluri.

VEZI AICI alte recomandari de libarii online

Produse pentru casa: Black Friday inseamna si reduceri pentru articole home & deco

Vinerea Neaga poate deveni scuza perfecta pentru a redecora casa sau gradina.

Asta pentru ca foarte multe magazine cu produse home&deco au mobila sau ornamente la reduceri.

TOP retaileri home&deco de urmarit de Black Friday aici

Cosmetice si parfumuri la reducere de Black Friday 2018

Si produsele de infrumusetare sunt la reducere de Black Friday - multe magazine online si-au anuntat fie participarea, fie lista cu articole care vor avea preturi mai mici.

AVON promite reduceri de pana la 70%

Produse bio si naturiste de Black Friday

Alimentele si cosmeticele bio intra la vanzare cu reduceri considerabile de Black Friday 2018. Printre cele mai bune recomandari de produse tip plafar sunt disponibile la:

Vegis : reduceri de 90% la produse alimentare, apicole, cosmetice bio, produse bio, remedii si suplimente naturale.

: reduceri de 90% la produse alimentare, apicole, cosmetice bio, produse bio, remedii si suplimente naturale. Apiland: reduceri la cea mai variata gama de produse apicole din Romania.