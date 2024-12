IN ACEST ARTICOL:

„Studiile arată că una din cinci femei și unul din trei bărbați vor suferi o fractură osteoporotică în decursul vieții. Printre factorii responsabili de procesul de îmbătrânire osoasă se numără: un aport alimentar scăzut de calciu, vitamina D, proteine; scăderea masei musculare; lipsa exercițiului fizic; declinul hormonilor sexuali”, declară Dr. Tarek Nazer, Medic Primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă, Clinica Masaya.



Alimentația incorectă este unul dintre cei mai importanți factori în declanșarea osteoporozei, de aceea nutriționiștii, medicii specializați în ortopedie sau reumatologie atrag un puternic semnal de alarmă și insistă asupra faptului că felul în care ne alimentăm decide starea noastră de sănătate.



„Alimentația este cheia, cu certitudine. Bunul echilibru din farfurie decide sănătatea noastră, de aceea este esențial să avem în vedere aspectele pe care am decis să le scriu mai departe. Las aici o listă completă de alimente permise, dar și alimente interzise pentru a evita apariția osteoporozei sau a încetini evoluția ei”, explică nutriționistul Wasim Nazer.



ALIMENTE INDICATE ÎN OSTEOPOROZĂ



LAPTE ȘI DERIVATE DIN LAPTE

Laptele are calciu din abundență și, prin urmare, este extrem de important pentru sănătatea oaselor. Iaurtul și brânza reprezintă o opțiune bună pentru a întârzia progresia osteoporozei.



SOMON

Somonul este un aliment esențial, prin conținutul bogat de vitamina C și vitamina D. Alte alimente cu conținut ridicat de vitamine C și D sunt peștele ton și ciupercile.



MIGDALE

Migdalele sunt bogate în minerale (magneziu, calciu) și au o mulțime de proteine.



CEREALE FORTIFICATE

În cazul în care o persoană nu poate consuma lapte sau produse lactate, o altă opțiune este consumul de cereale. Acestea sunt bogate în substanțe nutritive (calciu, vitamin D).



MAZĂRE VERDE

Mazărea este o sursă bogată de vitamin K, care ajută la producerea de osteocalcina esențială în formarea osului.



SALATA VERDE

Salata verde are calciu , vitamin K - necesare pentru o bună sănătate a oaselor.



BROCCOLI

Această legumă este bogată în vitamin B6, calciu, magneziu, vitamin K , acid fulic și previne progresia osteoporozei.



VARZA

Varza , prin conținutul mare în vitamina B6, vitamina C și vitamina K, este esențială în dietă pacientului cu osteoporoză.



LĂMÂIA

Conținutul ridicat de vitamina C contribuie la sănătatea oaselor.



PĂTRUNJEL

Pe lângă faptul că oferă substanțe nutritive esențiale (calciu, vitamin C, vitamin K), pătrunjelul ameliorează durerile reumatice.



SPANAC

O cană de spanac conține dublul dozei zilnice recomandate de vitamina K, benefică pentru sănătatea oaselor, în special pentru prevenirea osteoporozei.



ALIMENTE INTERZISE ÎN OSTEOPOROZĂ



SNACKS-URI

Snacks-urile au o cantitate mare de sodiu și zahăr care inhibă absorbția calciului.



BĂUTURI CARBOGAZOASE

Acestea scot calciul din organism și nu aduc niciun aport de minerale.



CAFEINĂ

Consumul a peste două cești de cafea pe zi predispune la demineralizare osoasă prin scoaterea calciului din oase și eliminarea lui renală.



Alcoolul

Alcoolul în exces inhibă absorbția calciului, lovind în sănătatea oaselor.



SAREA

Sodiul din sare favorizează eliminarea renală a calciului și împiedică absorbția calciului în organism.



PÂINE ȘI FĂINOASE

Pâinea albă și făinoasele leagă calciu la nivel intestinal și-l elimină din organism. Produsele care conțin calciu NU trebuie consumate odată cu pâinea albă sau cu făinoasele, căci calciul nu va mai fi absorbit.



LEGUMINOASE

Leguminoasele ( fasole, soia, năut, roșcove, arahide ) conțin acid fitic care inhibă absorbția de magneziu, calciu în organism și , prin urmare, trebuie consumate limitat.



ALIMENTE INFLAMATORII

Unele alimente cum ar fi ardeii, cartofii, ciupercile, roșiile și vinetele trebuie evitate, deoarece pot grăbi procesul de osteoporoză.



În concluzie, osteoporoză este o afecțiune care nu poate fi prevenită în totalitate, dar progresia ei poate fi cu siguranță întârziată dacă pacientul