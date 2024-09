Imunitate scazuta – ce solutii exista? Mai ales in sezonul rece ne dorim ca sistemul imunitar sa fie suficient de puternic pentru a lupta impotriva germenilor. Esti adesea bolnav, te simti obosit sau ai alte simptome neplacute fara cauza cunoscuta? Poate insemna ca ai un sistem imunitar slabit.

Ce este imunitatea?

Raspunsul imun este modul in care organismul recunoaste anumiti patogeni si se apara de ei – virusuri si substante care par straine si daunatoare. Sistemul imunitar protejeaza organismul de substante posibil daunatoare prin recunoasterea si raspunsul la antigene. Antigenele sunt substante (de obicei proteine) de pe suprafata celulelor, virusurilor, ciupercilor sau bacteriilor. Sistemul imunitar recunoaste si distruge sau incearca sa distruga substantele care contin antigene.

Sistemul imunitar include anumite tipuri de globule albe. De asemenea, include substante chimice si proteine ​​din sange, precum anticorpi, proteine ​​complementare si interferon. Unele dintre acestea ataca direct substantele straine din organism, iar altele lucreaza impreuna pentru a ajuta celulele sistemului imunitar.

Limfocitele – ce sunt si ce rol au?

Limfocitele sunt un tip de celule sangvine albe. Exista limfocite de tip B si T. Limfocitele B devin celule care produc anticorpi. Anticorpii se ataseaza de un antigen specific si faciliteaza distrugerea antigenului de celulele imune. Limfocitele T ataca direct antigenele si ajuta la controlul raspunsului imun. De asemenea, elibereaza substante chimice, cunoscute sub numele de citokine, care controleaza intregul raspuns imun.

Pe masura ce limfocitele se dezvolta, invata in mod normal sa diferentieze tesuturile proprii ale corpului de substantele care nu se gasesc in mod normal in corp. Odata formate celulele B si celulele T, cateva dintre acele celule se vor inmulti si vor oferi „memorie” pentru sistemul imunitar. Aceasta ii permite sistemului imunitar sa raspunda mai rapid si mai eficient urmatoarea data cand sunteti expus la acelasi antigen.

Citeste continuarea pe mamisicopilul.ro

Foto fr si main: Andrew Angelov /Shutterstock