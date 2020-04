In aceasta perioada dificila in care distantarea sociala este necesara, pe termen nedefinit deocamdata, ca masura de prevenire a raspandirii pandemiei cu noul coronavirus, activitatile normale sunt, intr-o anumita masura, imposibil de realizat. Acest lucru ii afecteaza si pe cei aflati sub tratament ortodontic, care nu mai pot efectua vizitele regulate la medic necesare pentru controlul si activarea aparatului dentar.

Doamna doctor Mihaela Dan (foto), specialist ortodont, are cateva sfaturi prin care pacientii vor reduce riscul aparitiei unor inconveniente pentru a trece cat mai usor peste aceasta perioada, pastrand totodata rezultatele obtinute pana acum.

Avand in vedere ca activitatea cabinetelor stomatologice este suspendata temporar, vizita de rutina la medicul ortodont pentru controlul lunar (activarea periodica) al aparatului dentar devine imposibila fara incalcarea legii, deoarece nu se incadreaza in categoria urgentelor medicale (sangerare, infectie si dureri intense care nu se amelioreaza la administrarea de medicamente).

Specialistul ortodont a enumerat cateva reguli prin care pot fi evitate problemele de ordin ortodontic, dar si solutii pentru eventualul disconfort pe care l-ar putea produce aparatul dentar fix (bracketii) in aceasta perioada:

1.Evitarea alimentelor dure sau lipicioase

Acum, mai mult ca oricand, este necesar sa evitati consumul acestor alimente care ar putea dezlipi bracketuri sau deforma arcul (sarma) deoarece acest lucru poate crea disconfort, iar in unele cazuri, poate afecta eficienta aparatului dentar si obtinerea rezultatelor dorite.

“Daca totusi un bracket dezlipit sau o sarma zgarie, luati legatura cu medicul ortodont, care va evalua situatia si va oferi sfatul potrivit, adaptat situatiei dvs. Daca mai aveti ceara primita la inceputul tratamentului pentru a va usura acomodarea din primele zile, o puteti folosi sau puteti cumpara o alta ceara din farmacie”, recomanda specialistul ortodont.

2. Evitarea colorarii elasticelor

Desi nu constituie o urgenta, ingalbenirea elasticelor poate fi o problema destul de deranjanta. Pentru a o preveni este indicat sa evitam atat alimentele si bauturile care coloreaza elasticele, dar si fumatul – care pe langa colorarea elasticelor afecteaza si capacitatea plamanilor de a se apara in fata infectiei COVID-19).

3. Pastrati o igiena foarte buna - pentru a preveni dezvoltarea gingivitei si a reduce riscul aparitiei petelor sau, in cazuri exceptionale, chiar si a cariilor.

4. Purtati cu constiinciozitate elasticele intraorale (interarcadice) pe care vi le-a dat medicul dvs. Daca le-ati terminat, este recomandat sa luati legatura cu medicul ortodont care sa va informeze daca mai este necesar sa le purtati si sa incerce sa va trimita altele prin curier.