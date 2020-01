Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, spune ca aceasta afectiune reprezinta un factor de stres pentru cei care o dezvolta, cu atat mai mult cu cat in prezent nu exista un tratament care sa trateze eczema definitiv, ci doar mijloace prin care simptomele ei pot fi ameliorate, puseele acute tinute sub control si prevenite prin diverse masuri specifice.

Indiferent care parte a pielii este afectata, eczema este insotita intotdeauna de mancarime, care uneori va incepe inainte de aparitia eruptiei cutanate.

"Eruptia isi va face aparitia cel mai frecvent pe fata, in spatele genunchilor, incheieturilor mainilor sau picioarelor, dar poate afecta si alte zone ale corpului, care vor avea un aspect foarte uscat, ingrosat sau solzos. La persoanele cu piele deschisa la culoare aceste zone pot parea initial rosiatice si apoi maronii, iar in randul celor cu pielea mai inchisa la culoare eczema poate influenta pigmentarea, zona afectata devenind fie mai deschisa, fie mai intunecata", explica medicul.

Foto: By pumatokoh /Shutterstock

Cel mai frecvent intalnit tip de eczema este eczema atopica, care afecteaza de obicei copiii, dar poate fi intalnita si la adulti. De asemenea, eczema este comuna in familiile cu antecedente de alergii sau astm.

Cauze

Cauza afectiunii nu este foarte clara, insa se cunoaste faptul ca bariera de protectie a pielii tinde sa fie redusa la persoanele care se confrunta cu eczema atopica, cel mai frecvent tip de eczema. Acest lucru conduce la o crestere a pierderii de apa si o tendinta spre uscarea pielii. O alta cauza o reprezinta existenta unor disfunctii ale sistemului imunitar, care provoaca un raspuns inflamator nedorit la nivelul pielii.

„Anumite substante sau afectiuni numite factori declansatori pot determina acutizarea unor episoade de eczema: iritanti precum sapunuri si detergenti, materiale cum ar fi lana, infectii ale pielii, umiditate scazuta, caldura, transpiratia sau stresul emotional. Alergenii precum acarieni, polen, mucegaiuri sau alimente pot avea acelasi efect", atentioneaza specialistul dermatolog.

Chiar daca un numar mare de copii care au eczeme prezinta in acelasi timp si alergii alimentare, acest lucru nu inseamna ca anumite alimente, cum ar fi lapte, oua si nuci cauzeaza aparitia lor.

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>>>