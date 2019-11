Comunicat de presa

Ginecomastia este o boală care apare din cauza unui dezechilibru între cantitatea de estrogen (hormonul feminin) și cea de testosteron (hormonul masculin), iar consecințele ei se manifestă prin dezvoltarea excesivă a sânului sau sânilor la bărbat. Se prezumă că 2 din 3 bărbați sunt afectați de această patologie, iar impactul psihologic asupra acestora este unul substanțial.

Potrivit doctorului chirurg Mihai Chertif, directorul Clinicii Cosmedica (clinică privată de chirurgie estetică și plastică), ginecomastia poate debuta în adolescență, însă din fericire există metode de tratament foarte eficiente în România.

“În urma mai multor studii, am descoperit că ginecomastia se poate dezvolta sub formă de 6 tipuri: (1) numai glandă (sindromul sfârcului pufos), (2) doar grăsime (pseudogynaecomastia), (3) mai multă grăsime, mai puțină glandă, (4) mai multă glandă, mai puțină grăsime, (5) mai multă grăsime și glandă, puțin exces de piele și (6) mai multă glandă, mai puțină grăsime, mai mult exces de piele. Tratamentul optim pentru acest tip de afecțiune este o combinație între liposculptură la nivelul pectoralului, deltoidului, canelurii deltopectorale, liniilor axiale și zonei subaxiale, zonei costale inferioare prin liposupție și separarea de grăsime, iar într-un final, mastectomie subcutanată. În același timp, avem grijă să lăsăm un pic de țesut sub mamelon și areolă, astfel încât să protejăm volumul și pentru a nu cauza retragerea complexului mamelon-areolă”, explică medicul

Spre exemplu, în cadrul clinicii, în ultimii 5 ani, s-au efectuat 220 de astfel de intervenții, majoritatea (75%) fiind ginecomastii de tipul 1, 2 și 3, iar restul de 25% fiind de tipul 4, 5 și 6.

Adesea ginecomastia poate fi o sursă de rușine și jenă pentru bărbați. Numărul de bărbați care solicită intervenții chirurgicale pentru ginecomastie a continuat să crească de-a lungul anilor. Și în România tot mai mulți bărbați doresc să-și îmbunătățească chirurgical aspectul pieptului.

În perioada pubertății, creșterile hormonale pot duce la creșterea țesutului mamar masculin. În unele cazuri, acest țesut mamar se micșorează după pubertate, dar în multe cazuri, sânii rămân măriți. Prevalența ginecomastiei asimptomatice este de 60% la 90% la copii, 50% la 60% la adolescenți și până la 70% la bărbații cu vârsta cuprinsă între 50 și 69 de ani.

O serie de factori pot duce la ginecomastie

Ginecomastia poate rezulta dintr-un dezechilibru între hormonii sexuali testosteron și estrogen. Estrogenul, hormonul „feminin”, face ca țesutul mamar să crească, în timp ce testosteronul, hormonul „masculin”, oprește estrogenul să crească țesutul mamar.

Bărbații și femeile au atât testosteron cât și estrogen, dar testosteronul apare în proporții mai mari la bărbați, în timp ce femeile au niveluri mai mari de estrogen.

Potrivit Asociației Medicilor de Familie din SUA, 1 din 9 bărbați nou-născuți prezintă țesut mamar palpabil. Acest lucru se datorează faptului că au derivat niveluri mari de estrogen de la mamă. Pe măsură ce nivelurile de estrogen revin la normal, umflăturile dispar, de obicei în câteva săptămâni.