Noi, psihologii, denumim aceste ganduri ce bantuie persoana drept ruminatii. Adica ganduri obositoare, nesfarsite, persistente, obsedante si nerezolutive in egala masura.

De unde vin aceste ganduri?

Aparitia ruminatiilor poate denota: o gandire toxica, o situatie fara iesire, acutizarea unei adictii. Oricare dintre acestea poate duce la aparitia ruminatiilor ce ajung sa reprezinte o forma prin care creierul nostru se blocheaza ca un program de calculator ce nu poate depasi un anumit moment sau o anumita situatie. Pentru a fi mai simplu, am sa descriu situatiile in care pot aparea ruminatiile:

- o afectiune fizica a propriei persoane sau a unei persoane dragi (copil, partener/a, parinti, prieteni, colegi, vecini)

- decesul unei persoane dragi

- divortul sau neintelegerile din cuplu

- un accident pe care l-am produs sau la care suntem martori

- suprasarcina profesionala, neintelegerile cu: sefii, colegii, subalternii

- adictia de: alcool, droguri, medicamente

- tulburarile vietii sexuale, ale somnului, ale alimentatiei, pot deasemenea crea ruminatii

Se pot acutiza aceste ruminatatii?

Bineinteles. In timp, pot aduce prejudicii grave din perspectiva psihica, dar si fizica. Din perspectiva psihologica, putem vorbi despre urmatoarele afectiuni ce se pot naste din ruminatii:

- depresie

- anxietate

- tulburare bipolara

- tulburari de personalitate (borderline, obsesiv-compulsiva)

- tulburari ale vietii sexuale

- tulburari ale somnului

- tulburari ale alimentatiei: anorexie, bulimie, obezitate

- atacuri de panica

- acutizarea unor adictii de alcool, droguri

- ganduri sau planuri suicidare

Ce putem sa facem pentru a rezolva aceste ganduri ce sunt ca un cerc vicios?

Prima indicatie ar putea consta in a apela la un specialist, psihoterapeut. Asa putem descoperi cauzele ce au dus la aparitia ruminatiilor, dar si solutiile cele mai potrivite propriei persoane. In cazul in care nu putem apela, din varii motive, la un psihoterapeut, putem incerca sa identifica care a fost elementul declansator. Apoi, in functie de ce descoperim, sa cautam o solutie cat mai plauzibila pe care sa o putem aplica cat mai curand.

* Un articol de Constantin Cornea, psihoterapeut la Clinica Psievolution

