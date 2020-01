Se spune ca indiferenta este opusul iubirii. Si nu intamplator. Este foarte greu sa iubesti pe cineva, iar acea persoana sa fie nepasatoare. Cum se poate ajunge intr-o astfel de situatie? Motivele pot fi mai multe, unele greu de recunoscut chiar de cei care sufera. Am sa enumar cateva din situatiile care pot duce la indiferenta astfel:

- Iubirea neimpartasita. Da, exista posibilitatea sa fii intr-o relatie in care persoana de langa tine sa nu te iubeasca. Poate la inceput a crezut ca te iubeste, insa in timp a descoperit ca nu este asa. Poate descoperi faptul ca a intrat in relatie cu tine pentru ca ii era frica de singuratate sau pentru ca ii pareai interesanta. Iar aceste doua motive te pot face uneori sa crezi ca iubesti sau tii la o persoana.

- Inselatul. De foarte multe ori, poti insela din dorinta de a experimenta. Problema apare atunci cand partenerul afla. Ei bine, sunt persoane care oricat de mult te-ar fi iubit pana in acel moment, amantlacul sa fie cel care ucide sentimentul de iubire.

- Jignirile, scandalurile, bataile, santajul fizic sau emotional pot de asemenea transforma iubirea in indiferenta.

- Aparitia unui copil. Din pacate, sunt situatii in care aparitia copilului nu reprezinta un motiv de bucurie. Unul dintre parteneri se poate simti pacalit pentru ca nu si-a dorit copilul. Se mai poate simti santajat de aparitia copilului sau neglijat.

- Un job cu probleme. Sunt dese situatiile in care problemele de la serviciu nu raman acolo. Iar daca individul este depasit de aceste probleme, poate capata o apatie ce il duce spre o depresie, pe care tu le poti confunda cu indiferenta.

- O afectiune medicala sau psihologica. Un diagnostic personal grav sau al unei persoane dragi (copil, sotie, parinti, prieteni) sau o operatie grava pot transforma partenerul comportamental.

- O adictie. Se stie ca alcoolismul, consumul exagerat de droguri, anumite medicamente sau jocurile de noroc, fiecare in parte, pot afecta individul transformandu-l intr-un personaj apatic, plictisit, apasat sau lipsit de vlaga.

- Propria indiferenta. Da, poate fara sa iti dai seama, partenerul se plange fix de aceeasi problema de care te plangi tu. Iar tu il vedeai doar pe el indiferent in conditiile in care comportamentul tau era similar cu al lui.

Ce putem face pentru a lupta cu indiferenta?

In primul rand, este important sa apelam la un specialsit. Pentru ca, asa cum am aratat mai sus, motivele pot fi multe, constiente sau nu. Si este bine sa descoperiti care sunt radacinile adevarate ale problemelor voastre. Pentru ca mai apoi sa puteti construi un plan prin care sa va redescoperiti sentimentele, emotiile sau comportamentele frumoase avute candva.

Un articol de Constantin Cornea, psihoterapeut la Clinica Psievolution

