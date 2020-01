de Constantin Cornea, psiholog

Sunt foarte multe persoane care sufera enorm la sfarsitul unei relatii. Cauza este simpla si are legatura cu faptul ca inca iubesc persoana de care s-au despartit. Nu o sa dezbatem decat foarte pe scurt care pot fi motivele ce duc la o despartire pentru ca mai apoi sa vedem cum putem trece mai usor peste sentimentele ce ne fac sa suferim enorm.

Cauzele unei despartiri pot fi urmatoarele: o noua relatie, familia sau prietenii celui care a plecat au facut totul pentru a va desparti, faptul ca nu va mai intelegeti si celalalt a ajuns la concluzia ca mai bine pleaca pentru a incerca sa gaseasca o alta persoana mai compatibila. Bineinteles ca motivele ce pot duce la despartire mai pot avea legatura si cu decesul persoanei dragi, dar si cu schimbarea dramatica a acesteia, in sensul in care a dezvoltat o boala grava (schizofrenie, cancer…) sau are o adictie ce il face incompatibil cu viata de cuplu (alcool, droguri, jocuri de noroc, asocierea cu persoane de proasta conditie…)

Am dorit sa enumar in principal cauzele pentru ca solutia cu adevarat potrivita cuiva care sufera in urma unei relatii ce s-a sfarsit are foarte mare legatura cu situatia ce a dus la despartire.

Atunci cand ne gandim cum sa trecem mai usor peste despartire, ar fi bine sa apelam la urmatoarele variante:

1. Specialistul. Indiferent daca vorbim de: psiholog, psihiatru, preot, putem gasi solutii sau ne putem usura sufletul pentru a putea depasi mai usor situatia.

2. Familia de origine. Discutiile cu familia de origine va pot face foarte bine, insa doar in situatia in care, in loc sa cautati sa va plangeti de mila sau sa gasiti acuzatii, mai bine incercati sa va concentrati pe un timp de calitate petrecut impreuna cu acestia. Dragostea sincera pe care o puteti simti din partea parintilor, fratilor, verilor etc va poate ajuta sa gasiti situatii ce va pot alunga gandurile negre, facandu-va la inceput sa uitati cate putin de perioada prin care treceti.

Foto: By Antonio Guillem /Shutterstock

3. Descoperirea unui hobby sau redescoperirea unuia avut in trecut. Daca sunteti talentati la: dans, cantat la un instrument, aveti voce, va place teatrul, puteti reincepe oricare dintre aceste cursuri. Astfel, nu doar ca uitati de situatie, dar va puteti si bucura de compania unor noi prieteni. Si, de ce nu, poate gasiti si urmatoarea persoana alaturi de care sa va traiti viata...

4. Yoga sau sportul sunt din nou elemente ce va pot alina suferinta. Mai mult decat atat, datorita acestora, va puteti recapata vigoarea fizica, va poate creste calitatea somnului, astfel putandu-va gasi mai usor starea de echilibru.

5. Nu vorbiti cu persoanele apropiate despre fosta relatie. Toate aceste discutii pot deveni toxice atat pentru voi, cat si pentru cei apropiati si, mai mult decat atat, va pot tine in loc, sporindu-va suferinta, facandu-va sa retraiti momente din trecut ce ar trebui sa ramana doar in albumul vostru de amintiri.

