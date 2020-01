de Constantin Cornea, psiholog

Aceasta loveste in stima de sine a celui inselat, ii zdruncina din temelii increderea in partener, dar si in sine insusi, intr-un mod in care foarte greu isi mai poate reveni. Motivele pentru care cineva ajunge sa insele pot fi foarte multe, marea provocare vine din capacitatea de a depasi aceasta problema.

Terapia de cuplu poate reprezenta una dintre solutiile cele mai la indemana, putandu-l ajuta pe cel inselat sa isi recapete stima de sine, iar pe cel care a facut pasul gresit sa gaseasca forma prin care sa isi recastige locul in sufletul celui pe care l-a ranit.

In general, sunt cativa pasi care pot ajuta pe cei doi sa isi recapete increderea unul in celalalt sau, de ce nu, sa isi traiasca relatia poate mai frumos decat au facut-o pana in acel moment. In acest sens putem vorbi despre urmatorii pasi:

1. Redescoperirea calitatilor celuilalt.

Daca au format un cuplu, inseamna ca au avut sau chiar mai au sentimente unul pentru celalalt. Iar acestea nu dispar niciodata total. Daca sufletul este lasat sa isi revina, daca mintea este eliberata de gandurile negative, atunci sentimentele isi pot regasi stralucirea.

Foto: By Dmytro Zinkevych /Shutterstock

2. Viitorul impreuna.

Este foarte important de vazut cum isi vedeau viitorul impreuna cei doi, pana la momentul in care unul a devenit infidel. Este posibil sa gasim planuri, vise, dar si dorinte ce inca salasluiesc in sufletele celor doi.

3. Valorile comune.

Vorbim in primul rand de valorile care tin de respectul si dragostea reciproca cum ar putea fi: o comunicare deosebita, sprijinul reciproc, prieteniile comune ce merita sa fie impartasite in continuare sau, de ce nu, o viata sexuala implinita.

4. O problema cu totul aparte o reprezinta familiile de origine.

Cel mai bine este ca parintii sau fratii sa nu afle de infidelitate pana cand nu va decideti ce veti face mai departe. In cazul in care decideti sa va continuati viata de cuplu, este posibil ca proprii parinti sa sufere foarte mult.

Acest mic plan poate reprezenta o matrice la care sa va raportati in cazul in care doriti sa vedeti daca merita sau nu sa treceti peste evenimentul nefericit.

Trebuia totusi sa tineti seama de faptul ca fiecare cuplu, in functie de: caracterul, temperamentul, educatia, celor doi, are propriul drum, ce nu poate fi descris intr-un articol gasit pe net. De aceea, este important sa apelati la un ajutor specializat, tocmai pentru a castiga timp si pentru a va gasi propriile solutii personalizate. Uneori travaliul de regasire a valorilor comune poate dura o perioada, tocmai pentru a va regasi cu adevarat ceea ce va pune in valoare reciproc. Uneori poate fi simplu, alteori mai complex. Depinde foarte mult de fiecare dintre cei doi, de experientele prin care au mai trecut, dar si de capacitatea lor de a putea reconstrui ceea ce infidelitatea a stricat la un moment dat.

* Un articol de Constantin Cornea, psihoterapeut la Clinica Psievolution

Mai multe articole de acelasi autor: psihologconstantincornea.ro

Foto fr si main: By wavebreakmedia /Shutterstock