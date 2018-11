Mă bucur că psihologii zilelor noastre reușesc astăzi să traducă importanța unor trăiri interioare intangibile dar importante pentru existența noastră. A ne dezvolta capacitatea de a înțelege ce este aceea o relație sănătoasă care ne ajută să creștem, este esențial pentru sănătatea noastră psiho-emoțională, pentru viața noastră... Ne ajută să ne definim standardele și să identificăm relațiile care se îndepărtează cu mult de acest peisaj important.

Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante aspecte ale unei relații sănătoase, este hrana care face ca sufletele să înflorească și oamenii să fie îndrăzneți și mai liniștiți în viețile lor.

Care sunt elementele siguranței emoționale în relații?

Este frustrant să iubim pe cineva fără a putea să avem și experiența încrederii și siguranței care ne-ar permite să ne adâncim relația. Intimitatea pe care ne-o dorim poate părea atât de aproape, în schimb este atât de evazivă. Dar a ne simți în siguranță din punct de vedere emoțional este fundația oricărei relații intime.

Foto: Pexels/ Designecologist

Foto homepage: Pexels

Să te simți în siguranță din punct de vedere emoțional înseamnă să te simți relaxată în interiorul tău atunci când ești lângă o persoană. Ne simțim atât de liberi încât ne lăsăm platoșele jos și ne arătăm sinele autentic, inclusiv rănile noastre, fricile și dorințele atunci când ne simțim relaxați lîngă o persoană.

Defensivitatea este unul dintre factorii cheie (împreună cu disprețul, critica și incapacitatea de a comunica) care duc la relații problematice, potrivit cercetătorului John Gottman. (n.r. vă recomand din suflet să urmăriți pagina de Facebook a Institului Gottman și să citiți cărțile soților Gottman).

Atunci când ne este frică lângă cineva, ne apărăm de potențiala critică, acuze, dezaprobare și respingere. Ne apărăm atunci când nu ne simțim în siguranță. Ne apărăm fiind critici față de ceilalți, minimalizându-le sentimentele sau nevoile atunci când încearcă să le expună și întoarcem armele împotriva lor atunci când își exprimă nemulțumirea. („Nici tu nu știi să asculți.”)

Dar când ne simțim în siguranță lângă o persoană nu avem nevoie să devenim defensivi pentru că nu avem prea multe motive să ne apărăm.

Nu exista timp sau circumstanțe care să determine intimitatea - este o dispoziție de sine stătătoare. Șapte ani ar fi insuficienți să facăa niște oameni să se familiarizeze unul cu celălalt iar șapte zile sunt mai mult decât suficiente pentru alții. – Jane Austen, Sense and Sensibility

Când ne simțim tot timpul tratați cu respect, bunătate și grijă ne relaxam lângă o persoană. Atunci când avem încredere că partenerul nostru sau prietenul nostru are cele mai bune intenții față de noi, că are capacitatea de a ne asculta și înțelege – chiar dacă și ei mai greșesc uneori – ne relaxam din ce în ce mai mult în preajma lor, ceea ce întărește fundamentele intimității.

Una dintre binecuvântările unei adevărate relații intime este aceea de a ne simți liberi să fim noi înșine cu o persoană. Dacă am fost răniți în relații trecute, poate că ne-am jurat să nu mai credem niciodată în nimeni, iar inima noastră probabil că afișează discret semnalul – nu sunt deschisă.

E posibil să ne simțim liberi fără inconveniența de a ne împărtăși lumea cu cineva. Dar izolarea care rezultă poate să ne conducă către o existență goală și uscată. Viața e mai bogată atunci când găsim un partener și prieteni alături de care ne putem simți liberi să fim noi înșine și față de care ne simțim conectați.

Pe măsură ce doi oameni se simt în siguranță să fie vulnerabili unul cu celălalt, exprimându-și emoțiile tandre și dorințele fără a le fi frică de critică sau respingere, conexiunea crește.

Este o certitudine umană că nimeni nu își poate cunoaște propria frumusețe sau își poate percepe propria valoare, până când acestea nu sunt reflectate înapoi, în oglinda unei alte ființe umane iubitoare și grijulii. – John Joseph Powell, The Secret of Staying in Love