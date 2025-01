IN ACEST ARTICOL:

Comunicat de presă

Copii și adulți de toate vârstele au răspuns invitației de a-i surprinde pe cei dragi cu mesaje festive și de a face un bine, totodată, în preajma sărbătorilor, unor persoane aflate în situații dificile. Campania Granini de Crăciun s-a încheiat cu peste 800 de cărți poștale de sărbătoare expediate, 120 de pachete cu daruri livrate copiilor internați la spitalul Grigore Alexandrescu din București și sute de sticle de suc de fructe donate beneficiarilor Crucii Roșii de către Granini România.

În perioada 6-21 decembrie, cornerul Granini din centrul comercial „ParkLake Shopping Center” din București a avut mii de vizitatori, dornici să facă fotografii cu bradul împodobit cu fructe colorate sau să completeze cu mesaje emoționante, urări de sărbătoare, ori, pur și simplu, cu un gând bun, una dintre cărțile poștale festive pregătite de Granini, pentru a aduce bucurie cuiva special.

În total, peste 800 de felicitări au fost expediate cu ajutorul Granini, atât în țară (763), cât și în străinătate (49), către persoane dragi, acestea simțind astfel mai intens spiritul sărbătorilor de iarnă și bucurându-se, în același timp, să primească o carte poștală în stil clasic.

Totodată, cei care au postat pe rețelele de socializare imagini de la bradul Granini, marcate cu hashtag-ul #GraniniCrăciun, au contribuit prin gestul lor simbolic la donația făcută de Granini către Filiala de Cruce Roșie Sector 1 București, fiecare postare adăugând un extra suc delicios sutelor de sticle dăruite înainte de Crăciun beneficiarilor Crucii Roșii, precum vârstnici fără aparținător, persoane cu venituri mici sau familii vulnerabile.

Campania Granini s-a încheiat cu o vizită făcută la sfârșitul lunii decembrie de voluntarii Crucii Roșii Române, alături de reprezentanți Tuborg România, la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, pentru a le oferi copiilor internați în secțiile de pediatrie 120 de colete concepute special pentru ei, conținând sucuri Granini, dulciuri sănătoase, fructe de sezon și o jucărie care să le însenineze aceste zile petrecute departe de casă.

„În această campanie de suflet am mizat pe elementul uman și ne-am dorit ca valorile brandului Granini să creeze un impact pozitiv în comunitate, pentru că Granini nu înseamnă doar dragoste pentru fructe, înseamnă și grijă față de semeni, solidaritate și implicare. Am fost plăcut surprinși de numărul persoanelor care au răspuns pozitiv invitației de a fi mai aproape de oameni, atât de cei dragi, cât și de toți cei care au avut nevoie de sprijin și conexiune în perioada sărbătorilor. Astfel, am încheiat anul cu satisfacția faptelor bune și am livrat mai mult decât simple cartoline sau daruri de Crăciun, am livrat bucurie și zâmbete. Îi încurajăm pe toți iubitorii brandului Granini să se alăture de câte ori au ocazia cauzelor umanitare, pentru că fiecare astfel de gest contează, atât pentru destinatari, cât și pentru cei care îl fac”, a declarat Cristina David, Marketing Services Director & Brand Manager Granini.

Campania #GraniniCrăciun a ajuns la final pe data de 21 decembrie 2024 și a avut un impact peste așteptări, reușind să creeze povești pline de emoție și un final de sezon memorabil.

Întrebarea „Fructele iubesc Granini. Tu pe cine iubești?” rămâne deschisă și oricine poate „răspunde”, în orice moment, printr-un gest de bine. De exemplu, oferind o porție plină de energie din sucul Granini preferat cuiva drag.