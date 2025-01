Unstoppable You: Primark celebreaza increderea, curajul si determinarea tuturor celor pasionati de sport

IN ACEST ARTICOL:

Primark lanseaza cea mai extinsa colectie de articole de imbracaminte pentru sport pentru pentru barbati, femei si copii, sub sloganul Unstoppable You.

Comunicat de presa

Campania Primark „Unstoppable You", este deja vizibila in cele 450 de magazine din intreaga lume, cat si pe canalele digitale ale Primark, unde sunt prezentati si ambasadorii acesteia: Aadam Hamed (boxeur), Adele Roberts (alergatoare), Abbie Wood (inotatoare olimpica detinatoare a trei medalii europene), Ashley Cain (sportiv de competitii de anduranta), Bryony Gordon (jurnalista, podcaster si prezentatoare), Courtney Black (instructor de fitness) si Keegan Hirst (fost jucator profesionist de rugby). Acestia isi impartasesc povestile de viata si vorbesc despre modul in care sportul si activitatea fizica i-au ajutat sa depaseasca obstacole personale.

Trend-ul athleisure a inspirat aceasta colectie, astfel incat articolele vestimentare pot fi purtate in combinatii relaxate si in timpul zilei, nu doar in sala de fitness sau la alergare. De la bustiere tehnice si topuri care elimina transpiratia pana la colanti si pantaloni de jogging premium, moi la atingere sau fara cusatura, colectia este una extrem de versatila si ofera peste 150 de articole realizate din materiale de calitate, la preturi super accesibile.

Pentru tot cei care au un stil de viata activ si sunt mereu in miscare, colectia are cateva articole de neratat, cum ar fi jachetele de dama pentru alergare și treningurile cu o croiala relaxata, tricoul „rest day" si seturile realizate din materiale reflectorizante pentru barbati si, nu in ultimul rand, treningurile rezistente la ploaie pentru copii.

Pentru orice prognoza meteo, record personal sau schimbare de mind set, noua colectie este deja disponibila in magazinele Primark din Romania, localizate in Bucuresti in ParkLake Shopping Center si AFI Cotroceni, cat si in Timisoara in Iulius Town.

Pentru a verifica disponibilitatea produselor accesati website-ul Primark.