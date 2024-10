Sebastian Professional revoluționează piața profesională de îngrijire și styling prin lansarea unei extraordinare extensii de gamă: NO BREAKER Bonding System.

Sebastian Professional declină succesul înregistrat acum 3 ani de sprayul hibrid leave-in NO.BREAKER și creează o întreagă gamă capabilă să întărească și să reconstruiască legăturile interioare dintre proteinele conținute de firele de păr.

NO BREAKER Bonding System este alcăuită din 6 produse remarcabile, fiecare cu un rol covârșitor în repararea părului.

Peste 91% dintre femei fac în fiecare zi un gest care dăunează și deteriorează părul. Noua gamă Sebastian Professional, NO BREAKER Bonding System garantează un păr până la 20 DE ORI MAI PUTERNIC*, HRANIT IN PROFUNZIME.

Având la bază tehnologia acidului malic, noua gamă No Breaker reconstruiește legăturile firului de păr din interior și asigură conexiuni puternice cu ajutorul proteinelor pe care acesta le conține, pentru rezultate de lunga durata. Pentru pana la 99% mai pugtine fire rupte *

Extensia de gamă NO Breaker are câteva ingrediente vedetă. Pe lângă acidul malic, un ingredient organic, din mere, noile staruri NO Breaker integrează vitamina B 5 pentru hidratare profundă și un păr neted, dar și polimeri de styling, care oferă fixare flexibilă pentru posibilități nelimitate de coafare.

Iată cele 6 produse pe care le integrează NO BREAKER Bonding System:

RE.BALANCE - CREMA PRE-ȘAMPONARE HIDRATANTĂ

Este un produs care are rolul să echilibreaze nivelul pH-ului, dar care, totodată pregatește întărirea legăturii interne a firului de păr. Crema de pre-șamponare hidratantă, RE.BALANCE

oferă protecție împotriva ruperii înainte de șamponare, fiind un produs blând, care nu conține sulfați.

RE.NOURISH - ȘAMPON DE REFACERE A LEGĂTURILOR

O gamă nouă, un nou șampon. Tipul? Hranitor. Misiunea sa? Să consolideze legăturile firului de par, dar și să întărească părul stresat și deteriorate, în timp ce îl alimentează intens cu substanțe nutritive. Șamponul RE.NOURISH lasă părul curat, moale și plin de vitalitate.

RE.NOURISH - MASCĂ DE REFACERE A LEGATURILOR

Avem în față o mască luxoasă, menită să repare semnele vizibile de deteriorare ale firului de păr, și aceasta pe măsura ce se topește în păr. Masca RE.NOURISH construiește legături și hrănește intens părul.

RE.BOND – produsul deja existent, care a dat tonul întregii game

Sprayul hibrid leave-in NO.BREAKER, lansat acum doi ani, este destinat atât îngrijirii și stilizării părului, deaorece el nu doar repară, întărește și netezește firul de păr, dar totodată menține volumul natural al acestuia.

Având la bază o formulă cu acid malic și polimeri de styling, spray-ul leave-in penetrează în profunzime cuticula firului de păr, unde repară chiar și cele mai severe cazuri de degradare a părului cauzate fie de utilizarea intensivă a echipamentelor electrice, fie de procesele chimice și transformările dramatice și frecvente de culoare. Cum acționează? Prin crearea unor noi legături între fibrele de păr, rezultând astfel până la 99% mai puține fire de păr rupte. Rezultatul este fabulos! Un păr reparat, hidratat și neted, dar în același timp elastic și plin de energie.

RE.STYLE – NOUL PRODUS EROU/ VEDETĂ

Este o CREMA de REFACERE A LEGATURILOR și STYLING LEAVE-IN. Un nou produs revoluționar, marca Sebastian Professional, care reunește caracteristicile unui produs de îngrijire și de reparare cu cele ale unuia de coafare și stilizare. RE.STYLE promite un păr de până la 20 de ori mai puternic, dar și protecție termică de până la 230ºC / 450ºF.

Noul VIP al gamei este campion la capitolul hrănire intensă a părului, dar și la crearea unei fixări flexibile.

NO.BREAKER - CREMA LEAVE-IN DE REFACERE A LEGATURILOR SI STYLING

În principal, un produs de îngrijire, crema leave-in NO.BREAKER are și ea mai multe misiuni: ajută la obținerea unui păr de până la 20 de ori mai puternic, creează flexibilitate hrănește, reface structura internă a firelor de păr….și ca și cum nu ar fi deja sufficient, aceasta și stilizează și coafează/ NPar de panala 20 de orimaiputernic*

