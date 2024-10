Comunicat de presă

Cu ocazia Zilei Internaționale a Cafelei, pe 1 octombrie, cele două cafele ediție limitată își fac debutul global în cafenelele Starbucks, invitând clienții să-și aprofundeze cunoștințele în materie de prăjire și preparare a cafelei.

Specialiştii în prăjirea cafelei de la Starbucks cred cu tărie că există o interconectare între cafea și cultură, descoperind astfel experiențe noi și bogate cu fiecare înghițitură. Deși parcursul brandului a început ca un mic magazin în Piața Pike Place din Seattle, unde se vindea cafea boabe, cafenelele Starbucks din întreaga lume au fost inspirate de cultura vibrantă a cafelei din Milano, Italia. Chiar și acum, după mai bine de 50 de ani de experiență în prăjirea cafelei, specialiştii în prăjirea cafelei de la Starbucks continuă să se provoace pentru a-și duce meșteșugul la nivelul următor. Lucrând împreună, au creat Starbucks Milano Duetto, un amestec unic și rafinat de cafea.

Starbucks Milano Duetto

Amestecul este creat din cafea cultivată în Columbia și Sumatra, unde Starbucks colaborează și obține cafea de la comunități de fermieri de mici dimensiuni de încredere de mulți ani. Metoda de spălare a cafelei din America de Sud contribuie la creșterea acidității și la un finisaj limpede, în timp ce metoda de semi-spălare a cafelei din Sumatra adaugă un corp plin distinctiv și note de aromă pământoasă și erbacee.

Starbucks Milano Sole light roast aduce un omagiu culturii vibrante a cafelei milaneze, cu o aciditate medie spre înaltă, îmbinând note de cremă de vanilie și rodie dulce cu note de nucșoară. Combinațiile de arome complementare includ citrice, caramelă și scorțișoară.

Starbucks Milano Luna este o odă adusă tradițiilor de prăjire Starbucks. Cafeaua dark roast evidențiază note îndrăznețe de trufă de ciocolată neagră și nucă neagră prăjită, ceea ce o face o combinație minunată cu brânza.

Ilustrațiile de pe cardurile de degustare atașate cafelei boabe în ediție limitată prezintă forme și texturi inspirate de podeaua din terrazzo din Reserve Roastery Milano. Desenele botanice ale cafelei creează o legătură semnificativă între cafea, Starbucks și artă.

Sărbătoriți cu stele bonus

Cafelele boabe ediție limitată vor fi disponibile în magazine începând cu 1 octombrie. Cu ocazia lansării, membrii programului de fidelitate Starbucks® Rewards care achiziționează una dintre cafelele ediție specială în luna octombrie vor primi un număr de 50 de stele bonus, aducându-i mai aproape de a obține băutura gratuită.

