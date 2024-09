Comunicat de presă

Fondată în Amsterdam în anul 2000, Rituals este prezentă pe piața din România de 5 ani, prin intermediul Sephora, Douglas și Marionnaud, singurii distribuitori autorizați pe piață. Produsele Rituals sunt disponibile și pe rituals.com și, începând cu 25 septembrie, în propriul magazin din Mega Mall.

Brand-ul este prezent în peste 36 de țări, având magazine în orașe vibrante precum Londra, Paris și Hong Kong. Rețeaua sa cuprinde peste 1.185 de magazine, mai mult de 4.200 de puncte de vânzare, inclusiv parfumerii și retail de călătorii, 5 spa-uri și primul Mind Oasis din lume.

Designul unic și atmosfera magazinului Rituals

Unicitatea magazinului este definită de conceptul iconic, prezent în fiecare dintre cele peste 1.185 de magazine deschise la nivel global. Magazinul are o suprafață de 205 metri pătrați, având Water Island drept element central, unde clienții pot simți magia produselor și parfumurilor și pot beneficia de un masaj relaxant al mâinilor oferit de un angajat al magazinului. Arborele japonez Sakura, cu florile sale de cireș, simbolizează renașterea naturii și puritatea, precum și un nou început pentru clienții Rituals, fiind, de asemenea, un element emblematic.

„La Rituals, am crezut mereu în puterea de a crea momente cu sens. Misiunea noastră nu este doar de a oferi produse de înaltă calitate, ci și de a-i inspira pe clienții noștri să găsească bucurie și liniște în lucrurile mărunte. Mai mult decât să oferim produse excepționale, dorim să creăm o atmosferă extraordinară în magazinul nostru – un loc în care te poți deconecta cu adevărat de agitația vieții cotidiene. Când pășești în magazinul nostru, vrem să simți că ai intrat într-un loc unde te poți imersa în relaxare și îngrijire personală. Suntem încântați să facem parte din acest oraș vibrant și să ne prezentăm produsele și filosofia comunității din București” – spune Dorota Prat-Carrabin, Country Director CEE la Rituals.

Prin intermediul magazinelor fizice și al profesionalismului angajaților, Rituals Cosmetics creează o conexiune autentică cu fiecare client. Aceștia se bucură de o experiență de cumpărături personalizată, înțelegând nevoile și preferințele fiecărui individ.

Selecție excepțională de produse

Rituals oferă o gamă diversificată de colecții, fiecare fiind concepută pentru a transforma rutinele zilnice în momente de răsfăț. Liniile clasice, precum „The Ritual of Sakura” și „The Ritual of Jing”, se concentrează pe relaxare și reînnoire. „The Ritual of Mehr” și „The Ritual of Ayurveda” sunt axate pe aducerea bucuriei și energiei în rutina ta zilnică.

Colecția luxoasă Private Collection îmbunătățește ambianța casei cu parfumuri sofisticate, iar selecția de parfumuri oferă arome deosebite atât pentru bărbați, cât și pentru femei. În plus, colecția de îngrijire a pielii de la Rituals combină formule avansate cu ingrediente naturale pentru a oferi soluții eficiente și hrănitoare pentru îngrijirea feței. Rituals oferă, de asemenea, produse de îngrijire pentru bărbați, accesorii și parfumuri pentru casă.

Celebrare specială cu ocazia marii inaugurări

Primii 150 de clienți care au vizitat magazinul în ziua deschiderii și au achiziționat un produs, indiferent de valoare, au primit cadouri speciale. În plus, timp de 10 zile de la deschidere, spumele de duș din colecțiile clasice vor fi disponibile la prețul de 35 de lei, redus de la 49 de lei, iar membrii programului de loialitate My Rituals se vor bucura de o surpriză suplimentară: la orice achiziție de cel puțin 220 de lei, vor primi un set mini de bețișoare parfumate dintr-o colecție la alegerea lor drept cadou.