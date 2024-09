Comunicat de presă

Să știi cum să asortezi oja roșie cu ținuta ta este esențial în acest sezon, mai ales că va fi culoarea trendy, alături de pasteluri, nuanțe de verde și auriu. Tot acum, anii '90 își lasă semnătura cu unghii pătrate și lungimi suplimentare.

Unghiile închise la culoare sunt perfecte pentru toamnă!

Lacurile de unghii de culoare intensă fac întotdeauna manichiura sofisticată. Unghiile închise la culoare nu se demodează niciodată.

„Unghiile închise, în cele mai intense nuanțe de roșu, verde, maro, violet și albastru sunt o declarație de stil foarte puternică: nimic de-a face cu versiunile mai ușoare și mai moi ale ojei, care, împreună cu infinitele variații de nude, sunt un fel de accesoriu discret, ideal pentru persoanele care vor să aibă un look îngrijit și la modă, dar într-un mod mai politicos”, explică Diana Marandiuc, Education Manager OPI.

Expertul explică care sunt nuanțele cele mai actuale și cum să le alegi în funcție de culoarea pielii:

Unghii în nuanțe roz închis, una dintre tendințele acestei toamne

Unghiile roz închis sunt o tendință puternică pentru toamnă: sunt realizate cu lacuri de unghii pe bază de pigmenți fucsia în nuanța numită Radiant Orchid. O culoare surprinzătoare care catalizează atenția, deoarece, deși este intensă, dă lumină mâinilor, făcând nail art-ul vibrant și energic.

„Această nuanță se potrivește atât tenului deschis, cât și celui închis la culoare, cu nuanțe reci. Pe de altă parte, rozul închis tinde să se estompeze și să-și piardă vitalitatea vibrantă care îl caracterizează.”, adaugă specialistul.

Roșu închis, clasicul clasicilor

Roșul de Burgundia, la fel de intens ca vinul, este un clasic de toamnă. Cea mai recentă variantă încorporează tonuri de roșu închis cu roz și amintește de nuanțele vinului Merlot transmițând rafinament și profunzime. Este considerată o culoare universală care funcționează pe toate tipurile de piele, atât deschisă, cât și închisă. În plus, dă efectul de piele tânără și matură și poate fi purtată pe tot parcursul anului. Perfectă pentru orice tip de ținută, această nuanță de roșu este și mai frumoasă pe unghii rotunjite în formă de migdale.

Black Cherry

După roșul cireș al verii, a venit vremea maro-ului închis care tinde spre negru. Această culoare este seducătoare atât pe unghiile scurte, cât și pe cele lungi, mai ales cu un finisaj cu efect umed.

Verde închis pentru unghii în ton cu pădurea din vis

Verde pădure și verde smarald: Aceste nuanțe închise și intense, în special în versiunea metalică, sunt perfecte pentru un look sofisticat de toamnă. „Cea mai actuală versiune este nuanța de verde pădure. O alegere excelentă pentru toamnă! Această culoare profundă și elegantă adaugă un plus de rafinament oricărei ținute. Dacă vrei să obții un look dramatic, poți opta pentru un finisaj mat, păstrând doar vârful unghiilor lucios. Această nuanță întunecată, aproape neagră, este perfectă pentru orice lungime sau formă de unghii și se potrivește de minune cu atmosfera sezonului. În plus, are caracteristica de a fi super strălucitoare și reflectorizantă ca un lac. De aceea face manichiura extrem de originală și șic. Este o nuanță de lac de unghii care se armonizează cu toate tipurile de piele. Însă, trebuie folosită cu atenție, dacă pielea mâinilor este foarte marcată de riduri și depigmentare.", continuă expertul.

Violet închis

Energică și misterioasă, nuanța Ultra Violet este foarte populară în această toamnă. O nuanță vibrantă și îndrăzneață, perfectă pentru a adăuga un strop de culoare și personalitate manichiurii tale. Cu un procent ridicat de roșu și doar o notă de albastru, această culoare de lac de unghii conține pigmenți calzi și reci și, din acest motiv, îmbunătățește și nuanțele calde ale pielii măslinii. Rezultatul? O manichiură extrem de sofisticată!

De remarcat efectul pe care îl lasă pe un ten foarte deschis: Unghiile violet închis creează un contrast viu pe un astfel de ten.

Albastru închis

O altă nuanță prezentă în tendințele actuale amintește de fațetele unui cer de noapte. Cu o luminozitate vibrantă și strălucitoare, această nuanță de albastru închis reprezintă adevărata alternativă la oja neagră pentru că radiază reflexii galactice, făcând manichiura originală și contemporană. La fel ca blugii albaștri iconici, cu o luminozitate vibrantă și strălucitoare, această nuanță arată bine pe orice tip de unghii și la orice vârstă.

În concluzie, cui i se potrivesc unghiile închise la culoare?

Deși super clasice, unghiile în culori închise nu sunt întotdeauna potrivite pentru toată lumea. „Cele mai intense culori de lac de unghii care se apropie de negru nu sunt potrivite pentru toată lumea. De fapt, pot face mâinile mature să pară mai puțin proaspete, de exemplu, pentru că scot în evidență opacitatea pielii, decolorarea și orice cute. În cazul mâinilor cu piele hiperpigmentată și riduri evidente, ideală optează pentru nuanțe evanescente, neutre și transparente, care umbresc petele. În rest, variantele de unghii închise la culoare sunt potrivite pe mâini bronzate, mature bine îngrijite .”, concluzionează specialistul OPI.

Care e nuanța ta preferată și unde alegi să o porți?