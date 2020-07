Eu insami am fost o cautatoare a iubirii in cuplu, avand mai multe experiente relationale pana sa gasesc cu adevarat ceea ce cautam. Unde crezi ca am gasit asta? In interior, evident. Dupa ce am invatat ca viata nu este decat o oglinda, am privit cu atentie in exterior pentru a vedea ce sa integrez in interiorul fiintei mele, desigur cu ajutorul mai multor terapeuti minunati.

Relatia pe care o cautam era cea cu mine, cu Sinele, dar nu eram constienta de asta. Dupa mai multe relatii care nu duceau unde voia mintea mea sa duca, nu erau dupa “chipul” si “voia mea”, am decis sa incep sa ma iubesc pe mine, sa fiu eu insami iubirea pe care o tot asteptam si o cautam in afara mea.

In acel moment- a inceput magia si am atras in viata mea exact ceea ce am cautat: acel partener ideal. Ideal cum doar iubirea neconditionata il poate face. Pe oricare partener.

Dar pana sa ajung aici, au fost necesare cateva experiente pe care, in mod evident, le-am considerat la vremea aceea “esecuri”.

De obicei, relațiile încep prin a fi minunate. Toată lumea este încântată. Ei simt că în cele din urmă au găsit “alesul”. Apoi, pe masura ce timpul trece, apar probleme si vechile modele incep sa reapara, incep sa se intrebe unde a disparut dragostea. Chiar și atunci când fiecare persoană încearcă din ce in ce mai mult, apar adesea obstacole neașteptate care nu pot fi depășite. Mulți se simt pierduți când se întâmplă acest lucru. Nu stiu ce s-a intamplat, cum sa corecteze neintelegerile sau ce sa faca pentru a face lucrurile din nou sa mearga.

Când se încheie o relație, mulți se simt ca un eșec, ca si cum nu vor găsi pe cineva nou pe care il pot iubi din. Cu toate acestea, opriți-vă un moment și gândiți-vă. Nu am încerca niciodată să construim o clădire fără a primi mai întâi planul arhitectului. Fără o fundație puternică, orice furtună care trece ar dobori cu ușurință clădirea. Același lucru este valabil și pentru relații.

Cu toate acestea, atât de mulți se încumeta în relații care doresc să zboare până la înălțime fără a înțelege cum să construiască o fundație care le va permite dragostea lor să stea înaltă și puternică. Se pare ca dragostea este un mister. Ei confunda toate tipurile de emotii, nevoi si fantezii cu ceea ce este adevarat.

Așa cum un arhitect cunoaște și respectă legile gravitației, și noi trebuie să știm și să lucrăm cu legile fundamentale ale iubirii. Aceste legi funcționează fără probleme. Acestea reprezintă piatra de temelie a tuturor relațiilor și orientărilor pentru inima umană. Odată ce învățăm și aplicăm legile de bază ale iubirii, devine cu adevărat imposibil să eșuăm in dragoste.

Dar, în loc să învețe aceste legi simple, mulți au absorbit toate tipurile de mituri despre dragoste și relații. Traiesc ca si cum miturile ar fi adevarate si cind nu se vor aplica, vor da vina pe ei si pe altii. Cu toate acestea, este extrem de important să ne dăm seama că singurul lucru care provoacă răni, pierderi sau stres în relație sunt miturile cu care trăim. Odata ce vom inlocui miturile cu legile simple ale dragostei, se deschide o lume noua. Se face confuzie și vedem, bineînțeles, pașii care trebuie făcuți

Legea nr. 1- este imposibil să eșuezi in dragoste. Dragostea este natura ta originala.

Toată durerea sau suferința în relații este cauzată de lipsa de înțelegere a ceea ce este cu adevărat dragostea. Nimeni nu este un esec al iubirii. Greșelile, pierderile, confuzia și erorile noastre apar pur și simplu din ignoranța noastră față de cine suntem și ce este dragostea cu adevărat. Când simtim durere, suferință și avem parte de relații care nu ne multumesc, nici unul dintre ele nu este cauzat de dragoste. Dragostea este natura noastră originală. Odată ce vom dizolva neînțelegerile despre dragoste, este imposibil ca iubirea noastră să nu strălucească.

Legea nr. 2: Există o diferență între dragostea reală și cea contrafăcută.

Majoritatea nu cunosc diferența dintre dragostea reală și cea contrafăcută. Ca un miraj într-un deșert, dragostea contrafacută nu vă poate potoli setea. Dragostea contrafacuta este iluzia dragostei, iar aceasta iluzie ne confunda in multe feluri. Pentru a ști ce este dragostea reală, trebuie să știm ce nu este:

Dragostea nu este emoție, iubire, dependență sau posesivitate. Dacă avem sentimente puternice pentru o persoană și ne simțim foarte tristi când pleacă, aceasta este atașamentul, nu dragostea. Daca ne gandim tot timpul la o persoana, poate fi obsesie. Dacă credem că persoana este răspunsul la visele noastre și ne va face în sfârșit fericiți, aceasta este idolatrizare.

Dragostea adevarata e dincolo de toate acestea. Dragostea crește prin timp, fapte și înțelegere. Dragostea nu aduce nefericire, aduce împlinire, vindecare, bunătate, căldură și inspirație. Când știi ce este dragostea reală și cum să o faci să crească, devine imposibil să eșuezi in dragoste. Atunci vei știi cum să construiești relații care se bazează pe o fundație puternică, care vă permit să deveniti tot ce ati fost intenționat să fiti, relații care nu pot să se destrame niciodată.

Articol realizat de Anca Maftei, psihoterapeut, hipnoterapeut și facilitator de constelații sistemice. Mai multe despre ea, aici