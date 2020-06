În ultima perioadă în care s-au produs multe schimbări pe zona de e-commerce din România, am făcut pași importanți pentru susținerea mediului de afaceri și am creat beneficii suplimentare pentru comercianții care doresc să-și crească vânzările. Am reușit să facilităm accesul la platforma FashionUP! și am oferit avantaje noi în MarketUP obținând o creștere de peste 3 ori a ponderii vânzărilor partenerilor noștri, dar și a numărului acestora, astfel că în aceste zile ne putem lăuda cu un portofoliu de peste 150 de parteneri activi.

Noutățile pe care le-am adus pentru partenerii din MarketUP sunt reprezentate de controlul asupra vânzărilor și încasărilor – aceștia facturează, încasează direct de la clientul final și își gestionează singuri promoțiile. Am fost atenți la necesitățile clienților și am suplimentat oferta cu noi categorii de produse precum: protecție și îngrijire, curățenie, ustensile de bucătărie, aparatură de uz casnic, accesorii și articole sport.

FashionUP! aniversează în 2020 11 ani de provocări, lansări de evenimente, repozitionări, îmbunătățiri ale platformei, reinventări. Prezența celor mai populare brand-uri pe platforma FashionUP! (Adidas, Nike, Calvin Klein, Guess, Armani Jeans, Michael Kors, Just Cavalli, La Redoute, Puma, Under Armour, Love Moschino, U.S. Polo A.S.S.N.), reprezintă o dovadă în plus că în mijlocul tuturor acțiunilor noastre se află consumatorul și nevoia sa constantă pentru tot ceea ce este inovator și la modă.

În luna iunie, clienții vor avea acces la zeci de oferte gândite împreuna cu partenerii noștri iar reducerile vor ajunge până la 80%. În plus, FashionUP a pregătit numeroase provocări și concursuri, a implicat Comunitatea FashionUP! formata din bloggeri de fashion, beauty, lifestyle care au făcut parte din ultimele proiecte organizate în locații deosebite cu parteneri dedicați. Este momentul să sărbătorim și cu partenerii noștri, astfel că in luna iunie toți comercianții care semnează contract, vor beneficia de o perioadă de 3 luni gratuite la abonamentul de promovare pentru a testa serviciile noastre, invitîndu-i să completeze formularul de înscriere aici. După încheierea perioadei de testare vor decide ce tip de abonament li se potrivește cel mai bine.

În 2009, cu doar 5 angajați ce gestionau cele 50 de brand-uri din portofoliu, începe marea aventură FashionUP!. Următorii doi ani aduc o îmbogățire a ofertei, cu accesorii și cosmetice, dar și o creștere considerabilă a numărului de fani pe pagina de Facebook oficială, FashionUP devenind cel mai urmărit cont în rândul magazinelor online.

În 2012, business-ul își exinde operațiunile în Bulgaria, pe FashionUP.bg, și reușește să atragă, în mai puțin de un an, 10.000 de clienți.

2015 este anul potrivit pentru repoziționare pe piața de modă, astfel că FashionUP lansează prima campanie TV și deschide seria evenimentelor dedicate femeilor care iubesc pantofii, ”Ziua Internațională a Femeilor #PeToc”.

Din 2017, peste 19.000 de produse ce includ decorațiuni pentru casă, articole de depozitare, accesorii pentru bucătărie și obiecte de mobilier pot fi accesate ușor și livrate în orice colț al țării. În același an, retailer-ul înregistrează cele mai mari vânzări din istoria companiei, în cadrul campaniei de Black Friday.

În noiembrie 2018, se lansează aplicația mobilă FashionUP descărcată până în prezent de mai mai bine de 80.000 de utilizatori și care este rezultatul unei investiții de peste 70.000 euro.

2019 este anul reinventării, în care am decis să facem un alt pas important în dezvoltarea platformei, deschizînd porțile producătorilor, vanzătorilor și designerilor de fashion autohtoni, care au nevoie de expunere pe un e-commerce de fashion important din România și am lansat MarketUP!, cel mai mare marketplace de fashion online.

“Clienții FashionUP sunt persoane care au ajuns la o anumită maturitate financiară, familiarizate cu tehnologia actuală și care folosesc într-o proportie de peste 80% telefonul mobil pentru a accesa ofertele noastre. Preferă ținutele comode, dar ne caută și pentru că oferim alternative accesibile pentru prezența la evenimente mai sofisticate. În același timp le place să caute variante pentru decorarea casei, categorie foarte bine reprezentată la noi pe site.” Mira Anghelescu, Director de Operațiuni FashionUP.

DESPRE FASHIONUP

În cei 11 ani de comerț online, FashionUP! s-a diferențiat prin oferta extrem de variată pe zona de lifestyle pentru întreaga familie, de la îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, până la produse de îngrijire personală și obiecte de home&deco. Astăzi, magazinul comercializează peste 1.000 de branduri naționale și internaționale, cu zeci de mii de produse de calitate superioară, și urmărește mereu să ofere cele mai mici prețuri din piață.

FashionUP! aduce în exclusivitate brandurile La Redoute, dar și mărci populare precum: Heine, Guess, Love Moschino, Calvin Klein, Versace Jeans, Nike, Adidas, Pepe Jeans, New Balance, Desigual, Le Coq Sportif, Bensimon, Top Secret, Vans, Lacoste, Esprit, Triumph, Clinique, Bioderma și multe altele. Gama de produse a marketplace-ului se îmbogățește zilnic cu produse noi.

În plus, magazinul oferă peste 10.000 de produse în stoc cu livrare gratuită și rapidă, în 24 de ore, un serviciu dedicat de customer care și programul de loializare CashUp, prin care clienții primesc bani înapoi la fiecare comandă. Clienții FashionUP! pot plăti sigur și rapid online, prin ramburs, dar și în rate, prin unul dintre partenerii bancari.

Featured foto by Bobex-73 via Shutterstock