Emisiunea ,,Interviu WOW cu Diana Bianca,, debutează pe 10 martie pe platforma online www.wowbiz.ro. Aceasta se va difuza în fiecare marți de la ora 18.00.

Diana Bianca a ales de tânără calea antreprenoriatului și recunoște că fără oamenii dragi din jurul său, care îi înfrumusețează viața, nu ar fi putut ajunge la rezultatele de care se bucură astăzi. Nu a uitat nicio clipă de unde a pornit, nu și-a pierdut trecutul, a fost un copil normal, n-a manifestat talente uluitoare, dar a avut o bună poziționare a ambiției în grila de evoluție. Cât despre perseverență, undeva, pe parcurs, a descoperit că nu ajunge să vrei să fii cel mai bun, trebuie mereu să vezi cât de bun poți fi, până unde poți merge cu performanța, cu îndrăzneala, cu pofta de viață.

În 2019 începe seria de emisiuni ,,My Cliniq By Diana Bianca,, la Nova Tv Brașov, iar anul 2020 i-a adus propunerea de a face parte din echipa Wow Biz, pe care a acceptat-o cu mare bucurie și entuziasm.

”În noua emisiune pe care o prezint se spun povești sincere, se dezvăluie secrete, se revelează visuri, se recunosc fricile. Vă dau întâlnire în fiecare marți, la ora 18:00 pewww.wowbiz.ro, unde vom povesti, live, despre temele momentului, cu oamenii momentului. Pentru mine emisiunea ”Interviu WOW cu Diana Bianca” este în primul rând modalitatea prin care vreau sa aduc în față modelele demne de urmat ale generației noastre, nu pentru că acestea ar lipsi, ci pentru că de multe ori atenția noastră se duce spre glamour și senzațional, nu neapărat spre valori, proiecte constructive, inovație sau profunzime. Haideți să schimbăm asta împreună!,, - a declarat în exclusivitate vedeta.

Întrebată cum a primit propunerea acestui nou proiect în viața sa, Diana Bianca ne-a dezvăluit:

,,Întotdeauna am fost atrasă de partea de TV și de ideea de a avea o voce în fața publicului. Mai mult, cred că am avut prilejul să cunosc oameni foarte interesanți, pe care vreau să îi aduc în fața publicului pentru a-și spune povestea. Cu multă bucurie am acceptat invitația celor de la Wow Biz de a face parte din echipa lor de oameni care au ceva de spus lumii! Formatul emisiunii este unul clasic, sub forma unui interviu, iar la final o rubrică ceva mai amuzantă sub forma celebrului joc ,,Adevăr sau provocare,,.