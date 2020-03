Comunicat de presă

Never Oblivion, brand românesc de tricotaje din fibre nobile, lansează colecția capsulă Glow, formată din 10 piese realizate din fire combinate de bumbac, vâscoză și lurex, după un design creat de fondatoarea brandului, Corina Blidar.

Colecția capsulă Glow by Never Oblivion include rochii tricotate, bluze, cu un design versatil, ușor de asortat, pentru orice ocazie. Materialele vedetă ale colecției sunt firele de vâscoză si bumbac cu un insert fin de lurex în culori complementare, pentru piese fără vârstă, potrivite pentru orice anotimp.

Corina Blidar, creatoarea colecției, declară ”îmi este greu să aleg o

a colecției Glow, dar mai aproape de sufletul meu este rochia Glow Blue, plisată în partea de jos și dreaptă sus, care poate fi purtată atât cu un sacou sau cardigan, cât și ca sarafan, cu o bluză sau cu maletă”.

Producția pieselor este realizată în România, iar materialele sunt aduse din Italia.

„Tema și coloristica întregii colecții surprind sentimentele frumoase și aspirațiile din viața unui om - dragostea, fericirea, armonia și, desigur, strălucirea, substrat pentru dorința fiecăruia de a fi observat acceptat și valorizat”, adaugă Corina Blidar, creatoarea colecției.

Creat în anul 2019, Never Oblivion este un brand românesc premium, pe nișa tricotajelor din lână nobilă și are deja în portofoliu 2 colecții capsulă care au marcat piața articolelor vestimentare din lână, all seasons.

Colecția princeps a fost inspirată de filosoful și scriitorul britanic Aldous Huxley, fiecare pulover, cardigan, șal poartă inscripția LOVE IS THE ESSENCE.

Cea de a doua colecție capsulă urmează liniile geometriei abstracte creată de pictorul olandez Piet Mondrian și culorile sale puternice, mesajul colecției fiind HAPPINESS.

Crearea unei colecții durează aproximativ 2-3 luni, de la design, prototip și producție. Pentru fiecare colecție Corina Blidar selectează designerul care rezonează cu mesajul transmis, sau creează ea însăși design-ul.