“Am început studiul despre arta parfumeriei în Anglia, am studiat cu Isabelle Gelle care este mentorul meu și descendenta familiei regale, a casei Gelle Freres. Această casă a creat pentru regina Maria Antoaneta, la Versailles. Este cea care a dat tonul în moda mondială a parfumurilor franțuzești. M-am oprit la Grasse, capitala parfumurilor, unde am făcut un stagiu de parfumerie naturală, am mai fost în Toscana, unde am studiat un curs de farmacologie în San Simone, locul unde se află cea mai veche farmacie ce creează cosmetice parfumate naturale artizanale, ce respectă rețete vechi. Mi-am dorit să studiez și parfumeria regală arăbească. Am reușit, in Qatar si Dubai si India si m-a fascinat, am învățat ce înseamnă o aromă de oud, am învățat ce înseamnă o aromă naturală, cum se transformă un astfel de ingredient natural prin acorduri și combinații de esențe pentru a se naște un parfum de top. Am învățat că totul implică adaptarea noastră la percepții, la o altă cultură pentru a înțelege cu adevărat un parfum. Așadar, eu cred că, probabil, nu ai cum să convingi un arab să folosească un parfum de levănțică. Asta așa, ca un exemplu. Parfumeria clasicǎ franţuzeascǎ şi cea arǎbeascǎ au principii total diferite. In urma studiului din India s-a născut colecția mea de parfum ca stare de bine, Alchemy of Everyday. Aici, în India, am studiat ayurveda, am găsit uleiuri esențiale extraordinare fabricate de ei natural, attar-urile care au fascinat toata lumea araba aici se fac. Am descoperit o floare numită Jannat, un fel de Regina Nopții la noi, care m-a fascinat cu adevărat... Am descoperit esența de gardenie, esența de iasomie sambac, o specie de iasomie din India regală, cu o aromă specială, frangipani sau flaorea templu, tulsi-busuioc sfant cu proprietati miraculoase pentru sanatate. Am aflat, de asemenea, că orice esență de parfum pe care o găsim în lumea arabă este produsă în India în mod natural. Blendul acesta indian are și o denumire, se numește attar și nu este altceva decât un melanj de esență de santal roșu cu flori exotice ( iasomie sambac, magnolie, floarea templului, etc). Femeile din India folosesc aceste esențe, uleiuri esențiale, dar și aceste attaruri naturale. În sudul Indiei, acolo unde am pășit eu, nu există varianta parfumului sintetic, nu am văzut nicăieri parfumuri sintetice.”

Mie ce fel de parfum mi se potrivește? O întrebare pe care o primesc foarte des

“Your Personal Aroma este o descoperire personală. Totul a început din dorința de a oferi oamenilor o soluție la ceea ce îți doresc ei la acest moment. Auzeam frecvent o întrebare pusă prin parfumerii- Mie ce fel de parfum mi se potrivește? Este greu să răspunzi la o astfel de întrebare, pentru că există o diversitate de arome și de brand-uri în lumea comercială și practic nimeni nu se oprea asupra personalizării, nimeni nu individualiza aromele care se potrivesc fiecăruia. Pentru că eu lucram ca și consultatnt, oriunde mergeam, aflam că toată lumea își dorea parfumul personalizat. Misiunea mea ca și artizan, ca și creator, a fost de a oferi oamenilor această alternativă la personalizare. Așadar, aici este vorba despre o călătorie parfumată legată de memoria noastră, care ne duce prin toate etapele vieții. Am studiat foarte mult legătura între miros, memorie, arome, personalitate, arhetipurile Jung și astfel s-au născut cele opt arhetipuri olfactive în parfumeria artizanală Your Personal Aroma, e care vi le puteti personaliza in cadrul atelierelor mele de creatie sau la o simpla vizita de evaluare. Așadar, am gandit un concept, astfel încât să ofer o soluție celor care își doresc ceva personalizat. Am aprofundat dominantele olfactive, iar acestea sunt cele pe care le căpătăm în copilărie. Ele se află în ADN-ul fiecăruia dintre noi. Aici este vorba de acea alchimie unică ce face ca alegerile noastre, de-a lungul vieții, să repete aceste dominante ale aromelor ce aparțin unui parfum. Ca exemplu, arhetipul meu este cel al Reginei-Mamă din Le Palais du Bengale, care este o personalitate intelectuală, cerebrală, are multe componente ale unui om complex, studios, protector, ce vrea să atingă absolutul. Notele care se fac remarcate sunt magnolia, ylang-ylang, cuișoarele, note de piper roz ( afrodisiac, lavandă, lotus, mandarin verde și ambră).

Ultima colecție lansată anul trecut se numește Alchemy cu 3 linii: Alchemy for Every Day, o capsulă de șapte parfumuri pentru fiecare zi, pentru că nivelul de energie al fiecărei zi este diferit, Ada Kaleh, un elixir din 3 tipuri de trandafiri arabesti si Surra-attar regal de India. Parfumurile acestea aduc echilibrul celor șapte chakre și sunt inspirate din experiența pe care am avut-o anul trecut în India, unde vibrația și energia de zi cu zi este foarte importantă.

HUG (ME) ON MONDAY I Alchemy fo Everyday Collection

KISS (ME) ON TUESDAY I Alchemy fo Everyday Collection

SPOIL (ME) ON WEDNESDAY I Alchemy of Everyday Collection

MARRY (ME) ON THURSDAY I Alchemy of Everyday Collection

LOVE (ME) TENDER ON FRIDAY I Alchemy of Everyday Collection

EnJOY (ME) ON SATURDAY I Alchemy of Everyday Collection

FREE (ME) marshmallows ON SUNDAY I Alchemy of Everyday Collection

ADA KALEH BLISS I Alchemy of Dreams

SURAA - royal attar of India I Alchemy of Love

Sustenabilitate și grijă pentru mediu în parfumerie...

„Isabelle Gelle, mentorul meu, a trăit în ultimii zece ani în Insulele Seichelles, unde a avut ca scop protejarea plantațiilor de patchoulli. Aceasta este membru fondator in fundația pe care a extins-o la Paris, fundație numită International Parfume Fragrance. Președintele acestei fundații, Creezy Courtoy, un nume cunoscut, un trend setter in New Your si Paris, a lansat o gală anuala ce a avut ca tema sustenabilitatea pentru trage un semnal de alarma asupra direcțiilor în care se duce parfumeria mondială, de a atrage atenția asupra mediului, a protecției animalelor, dar și a responsabilizării noastre ca oameni, pentru că exact așa cum protejăm mediul, în parfumerie este vorba de plantații extinse pentru productia materiilor prime, despre industrii colosale de fabricare, despre mici producatori artizanali, şi a tot ceea ce înseamnă ambalaje si recipiente, care se reflectă asupra mediului. Este important să ne raportăm la un consum responsabil. Mesajul a fost unul foarte clar- WHAT MATTERS IS INSIDE! Din păcate, lumea parfumeriei a devenit superficială, ca și alte industrii, iar acum se atrage atenția asupra esteticii urâtului. Noi, poate din cauza faptului că nu cunoaștem arta parfumeriei, nu apreciem anumite ingrediente pe care mulți le consideră urâte. De fapt, ele sunt deosebit de rare, sau poate nu le-am explorat suficient... E bine de știut că frumusețea unui parfum stă în diluție, în arta parfumeriei, în măiestria de care dă dovadă un parfumier atunci când combină ingredientele, le diluează, le simte... Tocmai de aceea parfumierii călătoresc foarte mult, pentru că altfel nu ar avea cum să replice note superbe pe care ei nu le simt din natură din ingrediente locale si accesibile. Tocmai de aceea e bine să ne focusăm și noi pe cele naturale și să încercăm să le simțim cu adevărat.”

În atelierul meu oamenii cer lucruri intime. Nu ne putem împotrivi naturii, apropos de ultimul parrfum al actriței Gwyneth Paltrow

“Este adevărat că trăim într-o lume superficială, este adevărat că am uitat de noi... Mulți dintre noi vrem să părem ceea ce nu suntem, vrem să fim altfel, să mirosim altfel, cumva cotra naturii... Dar nu ne putem împotrivi naturii... Ne naștem într-un loc cu un scop anume și până la vârsta de zece ani ni se formează simțurile, iar cei care au percepția naturii au un mare avantaj- au simțul naturalului... Așadar, oricine și-ar dori să știe cum miroase oud-ul natural, ar trebui să pornească în această călătorie, să ajungă în țara oud-ului... După apariția filmului Eat, pray, Love, toată lumea voia să ajungă în Bali! De ce? Pentru că au văzut niște rețete autentice în acest film pe care acești oameni și-au dorit să le încerce pe pielea lor... Așadar, niște variante comerciale, care transmit un mesaj. La fel ca și în cazul parfumului lui Gwineth Paltrow... Evident, nu vrem să recunoaștem, mulți dintre noi, dar poate te-ai regăsit și tu în acea versiune de a-ți descoperi intimitatea. La mine în cabinet vin oameni care spun că își doresc un parfum pentru zona intimă gândindu-se că ar putea fi mult mai atrăgători, dar, de fapt, trebuie să știi că în zonele intime nu e bine să aplici niciodată parfum. Nu faci decât să rupi la modul cel mai abrupt legătura cu natura... Există alchimia cuplurilor, iar relațiile la ora actuală sunt destul de ciudate... Câte cupluri sunt autentice, câte știu să se descopere cu adevărat? Parfumul are rolul său, iar de Valentine’ s ul românesc, de Dragobete pe 24 februarie, voi avea un promo, un atelier de creație de parfumuri pentru cuplu, un parfum care poate închega un cuplu. Evident, în compoziția parfumului care se naște vor exista ingredientele care îi apropie, acestea sunt cele pe care vom lucra mai atent. Nu lipsesc nici ingredientele cu feromoni, sau cele biblice, care aduc un vibe aparte ca moscul ambrette, vetiverul, o plantă esperidică cu miros verde, halucinant, din familia cannabisului medicinal care îți oferă un vibe foarte bun și care se produce în America de Sud, dar și smirna, mirul, oud-ul…

De ce să ne parfumăm? Parfumul ne oferă energie?

Este vorba de vibrație… Da, parfumul ne oferă o energie aparte si o redescoperire personalǎ. Notele de bază despre purificare, mergand spre echilibru si relaxare si apoi spre esenţele revelatoare, încȃntatoare care ne apropie de divinitate, echilibru, serenitate.

Iubesc această meserie, e vocațională și am credința că pot aduce o contribuție celor care vor să se regăsească într-un parfum care poate fi o descoperire interioară, care poate deveni o adevărată pasiune, şi o revelaţie prin starea de bine pe care o aduce purtǎtorului. E bine să ne întoarcem la noi, la natură, la echilibru. Asta încerc să fac prin atelierele mele, asta încerc să transmit celor care iubesc parfumul cu adevărat natural.

www.yourpersonalaroma.com