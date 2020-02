comunicat de presa

Una dintre ambasadoarele acestui curent este fosta Miss World, Priyanka Chopra Jonas, care vorbeste despre Skinclusion, o campanie creata de compania Obagi Medical, tocmai pentru a sublinia efectele uimitoare ale produselor de skincare, atunci cand sunt create special pentru un anumit tip de piele.

Chopra, un avocat al diversitatii si incluziunii, spune ca unul dintre motivele pentru care are incredere in Obagi este pentru ca: „Fiecare produs individual a fost incercat si testat pe toate cele sase tipuri de piele Fitzpatrick, spre deosebire de celelalte produse care au la baza cercetarea unui singur tip de piele si sunt recomandate tuturor consumatorilor."

Scala Fitzpatrick pe care o mentioneaza vedeta este un sistem de clasificare numerica care indica modul in care fiecare ton de piele raspunde la lumina UV. Dermatologii il folosesc in cabinetele lor pentru a determina tratamentele pentru pacienti. Obagi il foloseste de 30 de ani pentru a-si dezvolta produsele. Insa abia acum, brandul mult iubit de pacientii din intreaga lume, a ales sa-si evidentieze eforturile cu Skinclusion- prima campanie mondiala care o are ca ambasator pe Priyanka.

„Intr-adevar ceea ce Obagi a facut este revolutionar, si ar trebui sa indemne si alte branduri sa reflecte asupra acestui subiect”, spune Chopra.

Chopra a fost mai intai atrasa de produsele Obagi dupa ce s-a mutat in Los Angeles, intr-un moment in care experimenta “crazy breakouts”, cum spune ea. Dupa ce i-a fost analizata pielea, aceasta a incercat recomandarile lui Jamie Castle (presedintele Obagi) si a vazut ca pielea ei se transforma in fata ochilor. Nu doar Priyanka s-a indragostit de produsele Obagi, ci si Alicia Keys, Drew Barrymore, Ayesha Curry si Sofia Carson s-au declarat, de-a lungul timpului, fani ai brandului.

De ce au ales cei de la Obagi sa se ghideze dupa sistemul Fitzpatrick? Deoarece degradarea pielii ca urmare a expunerii la soare, poate produce schimbari in ADN-ul dermului, rezultand riduri, rugozitate dermica, hiperpigmentare. Iar ca urmare a acestor analize, cei de la Obagi Medical au creat game special recomandate pentru diversele tipologii de piele.

Linia Nu-Derm System reduce petele maronii ale dermului, dezvaluind o piele mai luminoasa, mai sanatoasa, care arata mai tanara.

Obagi-C si Obagi-C Fx, releva o piele mai fina, mai catifelata, radianta, uniformizand culoarea tenului.

CLENZIderm este o gama special creata pentru tenul gras pentru a trata acneea inca de la primele semne ale aparitiei sale.

Obagi360 ofera o actiune completa de aparare a pielii si prezerva textura tanara a dermului. A fost creata pentru a se adresa nevoilor pielii oamenilor cu varste intre 20-30 de ani.

SUZANOBAGIMD este o linie unica, bazata pe formule special create pentru a curata, proteja si a produce reinnoire celulara.

ELASTIderm Eye sustine fermitatea si aspectul odihnit al pielii de sub ochi.

Obagi’s Professional-C protejeaza impotriva factorilor de mediu si a efectului razelor solare.

OBAGI HYDRATE ofera hidratare intensa, rejuvenand dermul cu ajutotul tehnologiilor inovatoare si a ingredientilor naturali din compozitia produselor.

SUN SHIELD este scutul tau de aparare impotriva efectelor razelor UV.

Iar in clinica, vedeta in ceea ce priveste tratamentele profesionale Obagi este BLUE PEEL, peeling chimic cu intensitate medie, care dezvaluie, strat cu strat, o piele mai tanara si mai luminoasa.

Pentru orice alte detalii despre gama Obagi, poti regasi aici: http://vector-aesthetic.ro/.