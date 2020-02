Comunicat de presa

Reunind o echipa de medici supraspecializati, formati in tara si strainatate, sub indrumarea Prof. Dr. Gheorghe Peltecu, noua clinica ofera servicii personalizate la 360 de grade, face fata oricarui tratament si este un one-stop clinic in ceea ce priveste un diagnostic corect de obstetrica si ginecologie.

Noua clinica Nativia, situata pe Str. Pitar Mos nr. 12 din Bucuresti, are drept punct forte experienta medicilor formati in tara, in aceeasi clinica, si supraspecializati in spitale de prestigiu din Europa, ce impartasesc aceeasi cultura medicala. in ceea ce priveste serviciile, femeile care se adreseaza clinicii au la dispozitie posibilitatea unui consult obisnuit, a unuia de ginecologie oncologica, uroginecologie, infertilitate si a doua opinie pentru indicatiile de interventie chirurgicala. Cat despre obstetrica, Nativia ofera monitorizarea sarcinii, medicina materno-fetala si a doua opinie pentru sarcinile cu risc crescut. Clinica permite de asemenea depistarea cancerului de san prin mamografie si ecografie, precum si stabilirea planului complex de tratament.

In curand, femeile care vor veni la clinica vor beneficia de un program de recuperare post-partum, cursuri de educatie pre-natala cu moasele care se vor alatura echipei Nativia, evaluarea nou-nascutului de catre medici specializati in neonatologie, consultanta pentru alaptare, servicii de pediatrie si de recoltare de analize de sange in house pentru a reduce timpul alocat investigatiilor.

"Echipa Nativia a fost formata de mine de-a lungul intregii cariere si include medici supraspecializati in subspecialitatile obstetricii si a ginecologiei, astfel incat fiecare este expert intr-o subspecialitate - de exemplu, medicina materno-fetala, uroginecologie, ginecologie oncologica, infertilitate, patologia maligna a sanului. in plus, venim cu servicii personalizate, cu atentie sporita si o buna comunicare", a declarat Prof. Dr. Gheorghe Peltecu.

"Fie ca vorbim de cazuri cu risc redus sau ridicat, facem fata oricarui diagnostic si oricarui tratament. in plus, suntem un one-stop clinic in ceea ce priveste diagnosticul si putem furniza si o a doua opinie pentru cazurile dificile. Cand intalnim un caz complex, clienta respectiva beneficiaza de expertiza intregii echipe. Ne-am dorit o clinica la care orice femeie sa poata apela in deplina siguranta, cu incredere, in care sa se simta tratata cu atentie si respect si la cele mai inalte standarde ale profesiei", a afirmat Conf. Dr. Anca Maria Panaitescu.

Intr-o zi, la Nativia pot fi tratate aproximativ 120 de femei. Echipamentul este de ultima ora: ecografe GE Voluson, Mamograf Hologic Selena, colposcoape GE Atmos si Olympus. Toate acestea sunt varfuri de gama. Preturile sunt la nivelul pietei serviciilor medicale private.

In ceea ce priveste analizele, se efectueaza trei ecografii trimestriale pentru morfologia fetala, dar se face o ecografie ori de cate ori evolutia sarcinii o impune. Cat despre teste, un pachet complex de investigatii - hematologice, biochimice, virale, infectioase, parazitare - se efectueaza la inceputul sarcinii. Ulterior, in cursul evolutiei acesteia, numarul analizelor este adecvat evolutiei sarcinii. La Nativia se fac atat analize NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing‎), cat si amniocenteza, si biopsii placentare, atunci cand sunt indicate.