comunicat de presa

Lansarea proiectului creativo-civic #CișmigiuMonAmour a avut loc la final de octombrie 2019, în spațiul Mezanin de la Palatul Universul. Seria video – gândită de Ioana Nicolescu și realizată cu ajutorul fotografului Oltin Dogaru și al prietenilor parcului – reprezintă una dintre inițiativele civice de ocrotire a spiritului autentic al Grădinii Cișmigiu, care a împlinit 165 de ani de la inaugurare. O comunitate mică, dar puternică și dedicată, ai cărei membri și-au unit forțele pentru a atrage atenția asupra necesității vitale de a restaura și a reabilita cel mai vechi parc din Capitală cu mai multă responsabilitate și grijă pentru natură.

Clipurile - care vor fi distribuite pe social media în săptămânile ce urmează – prind viață prin vocile, chipurile, amintirile și emoțiile unora dintre oamenii care iubesc Cișmigiul: Victor Rebengiuc și Marius Manole (actori), Sonia Argint Ionescu, Cristina Stănciulescu și Marius Constantinescu (jurnaliști), Andrei Leonte (artist), Vladimir Drăghia (sportiv și actor), Emil Ivănescu (președintele Ordinului Arhitecților din România, Filiala București), Lou Gelehrter (arhitect), Liviu Giosan (geolog), Renata Bota & Christian Balazs (instagrammeri), Maria Zvinca (vlogger), Alexandru Mihai (communication strategist), alături de Oltin Dogaru (fotograf) și Ioana Nicolescu (consultant luxury, fondator Code Noir Style).

Proiectul „Cișmigiu Mon Amour” a fost creat drept o replică autentică și sinceră la proiectul de „Restaurare peisagistică a parcului istoric Grădina Cișmigiu”, inițiat de Primăria Capitalei și votat la sfârșitul lunii iulie 2019. Din datele cunoscute până în acest moment, proiectul de restaurare înseamnă, pe scurt, 10 milioane de euro din fonduri europene, 3 ani de lucrări, zeci de arbori tăiați, „plantarea” de betoane și pietriș în locul anumitor spații verzi, precum și mărirea numărului de spații comerciale. Lucru cu atât mai îngrijorător cu cât parcul Cișmigiu este clasat ca monument istoric de categorie A, de importanță națională.

„Cișmigiul are nevoie de dragoste. Cișmigiul are nevoie de noi. Ideea proiectului «#CișmigiuMonAmour» a pornit din mult drag pentru parcul lângă care mulți locuim de mai multe generații și de la faptul că, de câte ori îi întrebam pe prieteni sau pe cunoscuți dacă au auzit de Proiectul Cișmigiu al Primăriei, răspunsul era, invariabil, nu. Cum era vorba despre oameni care traversează parcul zilnic, oameni care locuiesc sau lucrează lângă el, am simțit că trebuie comunicată situația reală și îngrijorătoare în care se află Grădina Cișmigiu. Plecând de la ideea că fiecare poate, vorbind cu cei din jur, să-i implice activ și să atragă atenția asupra unei cauze la care ține, am vrut să arătăm ce se poate face, concret, dacă suntem mai mulți, împreună. Puterea unei comunități poate fi uriașă si de neoprit, dacă membrii săi colaborează și țintesc spre un scop comun. Noi susținem îngrijirea și refacerea parcului, dar nu mutilarea sa, prin tăierea copacilor și distrugerea vegetației, pentru a face loc betonului și mai multor spații comerciale”, a spus Ioana Nicolescu.

Dacă dorești să te implici, primul pas este să te informezi, să cercetezi, să pui întrebări, să cauți răspunsuri și să comunici cu cei din jurul tău.

Apoi, te poți alătura acțiunilor începute de Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu:

Semnează petiția pentru solicitarea transparenței din parte Primăriei, în legătură cu proiectul de restaurare a Cișmigiului, precum și refacerea acestuia respectând caracterul istoric, valoarea peisagistică și ecologică a parcului: http://bit.ly/ocrotestecismigiul

Participă la acțiunea de strângeri de fonduri pentru angajarea unui avocat, care va permite continuarea demersurilor legale cu privire la proiectul Primăriei: http://bit.ly/2lEQlDn

Pentru tine, ce înseamnă Cișmigiul și... ce îi dorești?

Cișmigiu Mon Amour pe YouTube

Colaj video: https://youtu.be/reRKpxJzwZI

Victor Rebengiuc (teaser video): https://youtu.be/8hcL-dQKjJ0

Andrei Leonte (teaser video): https://youtu.be/srmyEKWiW_A

Proiect creativo-civic de Ioana Nicolescu

Imagine: Oltin Dogaru

Montaj: David Muntean

Sunet: Filip Stanciu

Make-up: Tania Cozma