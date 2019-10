Comunicat de presa

Puterea Jocului, campania lansata de OMO la inceputul acestui an ca un manifest impotriva tuturor mijloacelor care ingradesc spiritul liber al copiilor, se bucura de o sustinere din ce in ce mai mare, mii de parinti, dar si profesori sau psihologi, alaturandu-se pentru a promova importanta jocului, acasa, la scoala sau in aer liber, pentru dezvoltarea echilibrata a copiilor. Spotul central al campaniei, manifesto, a depasit un milion si jumatate de vizualizari doar pe Facebook si pe YouTube, iar postarile din social media despre campanie au avut un reach de peste 4.300.000 persoane.

Amalia Enache, Alex Dima si bloggerii Ioana Chicet-Macoveiciuc (Printesaurbana.ro) si Alex Zamfir (Celmaibuntata.ro) s-au alaturat campaniei semnate de OMO, ca sustinatori, impreuna cu Claudia Chiru, profesor pentru invatamantul primar la o scoala de stat din Bucuresti. Cu totii lupta pentru un alt tip de educatie, prin joc, creativitate, spirit liber si curaj.

Amalia Enache: „As vrea sa tratam copiii altfel. Chiar daca sunt in miniatura, ei sunt oameni, ca si adultii, cu nevoi si dorinte. Merita mai mult respect, mai multa libertate! Cred ca ne dorim cu totii copii curiosi, liberi, care sa isi testeze propriile limite , iar in asta consta puterea jocului: le ofera instrumente pentru dezvoltarea tuturor abilitatilor“.

Alex Dima: „Un copil normal poate sa spuna da, poate sa spuna nu, poate sa isi spuna parerea atunci cand are o parere. E important sa ii lasam pe copii cat mai liberi! Prin joc ei invata sa rada, sa se organizeze, sa respecte reguli, sa negocieze, sa lupte, sa comunice. Cred in Puterea Jocului, pentru ca jocul inseamna sanatate. A trupului si, mai ales, a mintii. Asa ca, indrazniti! Jucati-va!”.

Ioana Chicet-Macoveiciuc: „Joaca in parc nu se poate inlocui cu timpul petrecut in fata unui ecran. Realitatea in care copilul traieste, in timp ce e, practic, hipnotizat in fata ecranului, nu-i aduce genul acela de interactiune in care copiii invata sa creasca. Ei trebuie sa isi foloseasca toate simturile, iar jocul este esential pentru asta. Sunt mandra sa fiu una dintre sustinatoarele campaniei Puterea Jocului si sper sa ajutam cat mai multi parinti sa inteleaga nevoile copiilor”.

Alex Zamfir: „Un copil caruia i se spune mereu ce are de facut va deveni un adult pasiv, fara initiativa, va astepta mereu sa primeasca instructiuni de la altii. Avem nevoie de copii care se joaca, se plictisesc, descopera, testeaza. Numai ei pot deveni adulti care vor schimba lumea. Sustin Puterea Jocului pentru ca se adreseaza unei nevoi reale, presante, trebuie sa schimbam felul in care privim educatia copiilor nostri”.

Puterea Jocului pentru cadre didactice, Puterea Jocului pentru parinti sau cele mai noi jocuri educative sunt cateva dintre retetele de joc regasite pe platforma PutereaJocului.ro. Site-ul include aceste teme sub forma unor materiale semnate de sustinatorii campaniei, de parteneri si de experti.

OMO vede murdaria ca pe o lectie de viata si jocul ca pe o putere. Invitatia de a se alatura campaniei Puterea Jocului ramane deschisa catre toti cei ce cred ca temerile trebuie inlocuite prin curaj, ca jocul poate schimba generatiile care vin, poate transforma mentalitati si reconfigura educatia.

Mai multe informatii despre proiect puteti gasi pe www.putereajocului.ro, platforma centrala a campaniei.