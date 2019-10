Comunicat de presa

A venit timpul sa ne intoarcem la rutina noastra zilnica si sa lasam vara in urma. in mod normal, perioada de incepere a anului scolar inseamna noi traditii si noi rutine, care impreuna se pot dovedi a fi stimulante dar si complicate, atât pentru parinti cât si pentru copii. Cu toate acestea, este esential sa invatam cum sa facem fata in aceasta perioada.

De aceea, JOHNSON’S face mai usor procesul atunci când vine vorba de a ne bucura de rutina de baie. Stabilirea unei rutine nu trebuie sa fie neaparat plictisitoare. Este vorba de a transforma momentul baitei intr-o experienta placuta care sa ajute relatia dintre copii si parinti, unde interactiunea si dezvoltarea simturilor sunt incurajate. Datorita celor trei game variate Johnson's sunt acoperite si necesitatile diferite ale mai multor tipuri de par.

Pe masura ce copilul creste, nevoile parului se schimba. De fapt, pâna la la vârsta de 12 ani, pielea si parul unui copil sunt de pâna la doua ori mai subtiri decât pielea si parul unui adult. Din acest motiv, Johnson's a dezvoltat diferite game de ingrijire a parului, special concepute pentru a fi mai delicate decât produsele obisnuite de ingrijire pentru adulti, având si alte avantaje care raspund nevoilor celor mici. Aceasta gama asigura eficienta necesara pentru un par descurcat, imbunatateste luminozitatea si rezistenta firului de par fara a fi necesar sa renunte la catifelare, fiind 100% delicat si fara ftalati, sulfati sau coloranti. Este foarte important ca parintii sa aiba incredere in produsele pe care le aleg pentru copiii lor. De aceea, toate formulele Johnson's au fost special concepute pentru a reduce riscul de alergii, fara a fi nevoiti sa renunte la cele mai bune ingrediente si arome.

Echipa Johnson's este constienta de etapele diferite ale cresterii copiilor si de schimbarile care vin odata cu ele, atât din punct de vedere emotional cât si fizic. Pe masura ce cresc, copii experimenteaza schimbari majore in viata lor, devin mult mai independenti si curiosi, in timp ce descopera lumea din jurul lor. De aceea este foarte important ca aceste schimbari sa vina cât mai natural posibil, pentru a ajuta copiii sa se bucure din plin de aceasta noua etapa din viata lor.

Astfel, Johnson's a creat aceste game de ingrijire a parului, cu formule specifice, care curata intr-un mod delicat dar care acopera toate nevoile parului. Scopul acestora este de a transforma baita dintr-o rutina simpla, intr-o experienta care stimuleaza toate simturile si incurajeaza comunicarea dintre parinti si copii.

Toate gamele, Johnson's Par rezistent, Johnson's Par Sclipitor si Johnson's No More Tangles, sunt concepute special pentru parul copilului, concentrându-se pe rutina baitei zilnice, care va ramâne in memoria lor pentru totdeauna. Datorita acestor produse, timpul de baie se va transforma dintr-o rutina simpla intr-o experienta care stimuleaza toate simturile, având un impact pozitiv in ceea ce priveste legatura dintre parinti si copii.

Noua gama Johnson's Par rezistent:

Johnson's Par rezistent, este bogat in Vitamina E si a fost conceput pentru a ajuta la intarirea firului de par si pentru a evita firele despicate, lasând parul mult mai sanatos.

Johnson's Par sampon Par rezistent:

Acest sampon este bogat in Vitamina E si a fost conceput pentru a ajuta la intarirea firului de par si pentru a evita firele despicate, lasând parul mult mai sanatos si puternic.

Johnson's Balsam-spray Par rezistent.

Acest spray folosit ca si balsam este bogat in Vitamina E si si este conceput pentru a ajuta la intarirea firului de par si pentru a evita firele despicate, lasând parul mult mai sanatos. Se poate utiliza si pe parul uscat.

Johnson's Par sclipitor

Toata gama Johnson's Par Sclipitor este bogata in ulei de argan si proteine de matase, care ajuta la stimularea stralucirii naturale a parului, pentru a-ti simti parul matasos, moale si sanatos.

Johnson's sampon Par sclipitor

Samponul Johnson's Par sclipitor este bogat in ulei de argan si este conceput pentru a ajuta la stralucirea parului si a il face mai sanatos si mai matasos.

Johnson's Balsam-spray Par sclipitor

Balsamul - spray Johnson's Par sclipitor este bogat in ulei de argan si este conceput pentru a ajuta la stralucirea parului si a il face mai sanatos si mai matasos.

Johnson's No More Tangles

Intreaga gama de ingrijire a parului de la Johnson's No More Tangles, face mai usor momentul pieptanarii chiar si in cazul in care parul este lung si cret. Este special conceputa pentru a face parte dintr-o rutina testata, descoperind cu pâna la 75% mai multe incurcaturi datorita celor trei pasi de rutina: Clatiti cu samponul No More Tangles, hidratati parul cu balsamul No More Tangles® si aranjati parul cu sprayul No More Tangles.



Johnson's sampon No More Tangles

Samponul No More Tangles este special conceput pentru a ajuta parul bebelusilor si al copiilor sa fie usor de aranjat. samponul de descurcat parul curata usor pentru a oferi un par moale si contine o formula speciala pentru a descurca parul incâlcit in timpul baitei.

Johnson's Balsam - spray No More Tangles

Balsamul - spray This No More Tangles este special conceput pentru a ajuta parul bebelusilor si al copiilor sa fie usor de aranjat. samponul de descurcat parul curata usor pentru a oferi un par moale si contine o formula speciala pentru a descurca parul incâlcit in timpul baitei.