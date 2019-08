comunicat de presa

Iti prezentam wedding planners din toata tara, iti aratam cele mai potrivite locatii pentru nunta si iti dezvaluim secretele expertilor in entertainment. Trebuie doar sa alegi din multitudinea de informatii oferite de noi ce crezi ca se pliaza cel mai bine pe visul si dorinta ta de a avea nunta perfecta.

In numarul 16 al Revistei NUNTA, The Show & Venues Edition, intr-un pictorial nonconformist si un interviu cu raspunsuri sincere, neinvaluite in stereotipii, o descoperim pe Sore: iubita, mama, fiica, femeia implinita din spatele artistei consacrate.

foto Cristian Pana/ Revista Nunta

Wedding planners si floristi din Bucuresti, Cluj, Craiova, Constanta, Bacau, iti pun la dispozitie intreaga lor creativitate si experienta ca sa te inspire si sa iti ofere siguranta ca odata lasata nunta in grija lor, totul va fi la superlativ.

Pentru cei care viseaza o nunta ca-n povesti, locul perfect pentru desfasurarea ei poate fi o sala de bal, un conac sau pe marginea piscinei. Ideile ti le oferim noi, iar decizia iti apartine.

In acest numar al revistei, Nouria Nouri, editorul coordonator al Revistei NUNTA i-a invitat pe expertii in entertainment: Catalin Maruta, Bella Santiago & Trupa Jukebox si Mirela Retegan sa dezvaluie secretul unei nunti reusite din punct de vedere al show-ului.

foto Andrei Apostol/ Revista Nunta

Ca de fiecare data, nu lipsesc pictorialele fashion pline de culoare, iar in acest numar dedicat show-ului, cei din jurul prezentatoarei Ana Barbu, protagonista pictorialului “Frumoasa din padurea descantata”, sunt componentii formatiei Mahala Rai Banda.

foto Cristian Pana/ Revista Nunta

N-am uitat nici sfaturile de beauty, fashion si nici sursa de inspiratie reprezentata de rubrica Real Wedding, acolo unde mirii impartasesc experienta nuntii lor.Toate acestea si inca multe alte subiecte utile si interesante le gasesti in Revista NUNTA, nr. 16, The Show & Venues Edition.

Gasiti mai multe detalii pe revistanunta.ro sau pe pagina de Facebook Revista NUNTA.

Revista NUNTA este o publicatie-premium, un exercitiu de virtuozitate jurnalistica, vizuala si conceptuala, aflata pe piata din Romania inca din anul 2015.

