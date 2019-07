Comunicat de presa

Farmec, roman de cosmetice, relanseaza gama de succes Gerovital Plant intr-o varianta modernizata, cu imbunatatiri aduse formulei, design-ului si functionalitatii. Noua linie Gerovital Plant vine cu o varietate de produse cosmetice destinate ingrijirii zilnice a tenului, avand la baza ingrediente de origine naturala in proportie de peste 91%, care ofera protectie naturala microbiana si beneficii multiple pentru tenul normal si mixt.

Specialistii Gerovital au dezvoltat produse adecvate unui program complet de ingrijire prin multibeneficii Gerovital Plant, special pentru consumatorii care isi doresc atat curatarea tenului, hidratare si oxigenare, cat si reducerea ridurilor, regenerarea pielii, energizarea si imbunatatirea luminozitatii ei.

“Gerovital Plant este o gama cu o istorie de peste 30 de ani pe piata locala, ce s-a bucurat de aprecierea constanta a consumatorilor, datorita numeroaselor modernizari care au urmarit atat tendinţele internationale de consum, cat si nevoile consumatorilor nostri si valorile in care credem, in special imbinarea traditiei cu inovatia. Astfel, am relansat gama Gerovital Plant, o linie marcanta a portofoliului brandului Gerovital, intr-o formula noua si originala. Suntem mandri sa anuntam ca prima gama fara conservanti, are acum peste 91% dintre ingrediente de origine naturala, oferind protectie naturala microbiana. Ultima etapa de modernizare a avut loc in 2016 si ne-a adus distinctia de cea mai iubita gama, un premiu care a intarit faptul ca Gerovital reprezinta excelenta romaneasca in cosmetica. Suntem siguri ca, in noua versiune, linia va fi si mai apreciata de piata, datorita beneficiului care o diferentiaza in segment - asigurarea in mod natural a echilibrului microbiomului la nivelul pielii, prin respectarea identitatii unice a acestuia”, a declarat Claudia Palacian, Manager de Produs.

Pozitionarea gamei pe segmentul cosmeticelor naturale este reflectata prin integrarea ingredientelor de origine naturala optim dozate si prin actiunea sinergica a acestora.

Inovatia adusa de noua gama Gerovital Plant este Complexul Poliplant Microbiom Protect, complex format din Equibiome (un extract standardizat din radacina de Brusture) si un complex natural de plante din flora locala, care diminueaza reactivitatea pielii si procesele inflamatorii, protejand Microbiomul - format din totalitatea bacteriilor bune si rele de pe suprafata pielii - este unic si specific fiecarui individ si esential pentru buna functionare metabolica a pielii. Echilibrul micobiomului are rol in cresterea imunitatii si protejeaza organismul impotriva bacteriilor daunatoare, astfel pielea este mai sanatoasa, capabila sa se regenereze.

Pentru demachiere, Gerovital Plant aduce Apa micelara, ce previne dezechilibrul microbian de pe piele si Fluidul demachiant, care stimuleaza microcirculatia si purifica tenul, indepartand si machiajul waterproof.

Programul de ingrijire al tenului contine trei creme cu beneficii de: hidratante, antirid, nutritie, protectie, energizare, efectul somnului de frumusete si de oxigenare. Crema hidratanta revitalizeaza celulele si creste consumul de oxigen la nivelul acestora, Crema antirid SPF 15 corecteaza liniile fine si ridurile si restabileste echilibrul microbiomului pielii, iar Crema antirid nutritiva stimuleaza procesele de reparare si regenerare alepielii, redand frumusetea naturala.

Pentru estomparea imperfectiunilor si a urmelor de oboseala, specialistii Gerovital au creat Crema CC Matifianta, care imbunatateste functia de bariera a pielii, pentru o piele echilibrata si Crema anticearcan antirid, care ingrijeste delicat zona din jurul ochilor, diminuand ridurile.

Boosterul vitalitate si stralucire este un ser cu o formulare fluida, care se absoarbe usor in piele, special conceput pentru tenul normal si mixt, avand functia de a stimula respiratia celulara si de a revitaliza tenul.

Noile produsele Gerovital Plant pot fi achizitionate din reteaua de magazine de brand Gerovital si Farmec, din magazinul online www.farmec.ro, din magazinul francizat din Bacau, precum si din farmaciile, supermarketurile, hipermarketurile si magazinele de profil din tara.

Conform rezultatelor companiei de cercetare de piata Nielsen, pe segmentul produselor de face care, produsele Gerovital si Farmec plaseaza producatorul clujean ca lider de piata. Farmec detine o cota valorica de 29,7%, iar Gerovital o cota valorica de 25,1%*.