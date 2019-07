comunicat de presa

ALFEMO®, unul dintre cele mai inovative branduri de design interior, care exista pe piata internationala inca din anul 1993, a celebrat, pe 18 iunie 2019, deschiderea oficiala a showroom-ului din capitala, printr-un cocktail party de vara.

La eveniment au fost prezente numeroase vedete, jurnalisti si bloggeri, interesati de noile colectii de mobila si accesorii semnate de acest brand, care are drept obiectiv transformarea fiecarei case in ACASA.

Printre persoanele publice de la petrecere s-au numarat: Roxana Ciuhulescu, Ana Baniciu, Mirela Vaida, Sandra Stoicescu, Mihaela Calin, Adina Halas, Geanina Ilies, Andreea Antonescu, Cristinea Herea, Majda Aboulumosha, Anamaria Ionescu si Florentina Opris.

Invitatii au descoperit ultimele trenduri in materie de home design si s-au delectat cu un concert de vioara si cu cocktail-uri racoroase, menite a combate temperaturile crescute specifice acestei perioade.

Dezvoltarea ALFEMO in Romania:

Prezent in 60 tari de pe 5 continente, brandul numara peste 150 magazine. In Romania a fost adus de 2 antreprenori vizionari din Braila, Andrea si Oana Tomaselli, care au inaugurat primul showroom Alfemo din Romania, acesta remarcandu-se prin designul unic si prin piesele de mobilier de inalta calitate, potrivite fiecarei locuinte.

Sotii Tomaselli au investit in acest brand pentru a fi trendsetteri in materie de design interior. In cadrul showroom-ului Alfemo din Bucuresti se regaseste o gama variata de produse, de la piese de mobilier la accesorii de iluminat si covoare, certificate pentru siguranta si durabilitate. Preturile sunt potrivite fiecarui buget, iar modelele sunt variate si originale.

Brandul Alfemo comercializeaza mobila de living, dining, dormitor, camera copiilor si o linie speciala de saltele, produse tot de Alfemo. Intreg mobilierul este de inalta calitate, cu proprietati antibacteriene si anticancerigene, putand fi asamblat de pana la 10 ori. Mai mult, materialele folosite nu contin substante toxice, sunt ignifugate, iar feroneria are 10 ani garantie.

Showroomul Alfemo este localizat pe bulevardul Pipera 134, are o suprafata de 1.500 metri patrati si este distribuit pe trei etaje.