Comunicat de presa

Vara aduce cu sine cele mai cool noutati la capitolul beauty si frumusete: SP lanseaza o linie vegana de ingrijire profesionala, Sp Essential.

Cu 5 fermenti minerali, noua linie SP Essential hraneste si modeleaza textura firului de par din interior inspre exterior, pentru un look final fabulos.

Stii deja, da? Mineralele joaca un rol cheie in sanatatea si starea de bine a organismului uman? De aceea, SP a ales sa le transfere puterea in cadrul celei mai noi linii ale sale. Iata detalii: in timpul procesului de fermentare, culturile de drojdie absorb si proceseaza mineralele suplimentare pe care le intâlnesc, pentru ca, mai apoi sa le infuzeze cu proteine si peptide. Acesti fermenti minerali au abilitatea de a penetra celulele cortexului firului de par si sa le dea un nou boost si o noua vigoare. Noua linie SP Essential este creata fara sulfati, siliconi si parabeni. Pentru un look sanatos si plin de stralucire. Un alt atuu? Mirosul proaspat si racoritor.

Gama SP Essential contine trei produse: un sampon delicat pentru utilizare zilnica adaptat tuturor tipurilor de par, un conditioner hranitor cu 5 fermenti naturali, care hraneste parul si il protejeaza, si o masca intens hranitoare - pe baza de unt de shea si surfactanti cationici pentru un plus de stralucire.

Cu 5 fermenti minerali, noua linie SP Essentials hraneste si modeleaza textura firului de par. Pentru ca vara ta sa fie cea mai frumoasa.