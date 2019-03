Comunicat de presa

Si cine nu are cel putin 10 idei despre cum se va bucura de aceasta perioada si de intregul sau univers, de la culori, gusturi, mirosuri, pâna la acea unica stare de optimism specifica anotimpului?

Orasul se trezeste la viata si, odata cu el, fiecare dintre noi. Iesirile cu prietenii, o noua agenda personala, o noua perspectiva asupra vietii, optimism, rezolutii pe care nu le mai amânam, sunt doar câteva dintre “simptomele” primaverii urbane.

In tot acest univers de impulsuri trezite la viata, noul cidru demisec din mere rare, Strongbow Rosé Apple, iti un motiv in plus sa se te bucuri de primavara. Un nou gust, o noua culoare, o experienta de going-out in sine.

Strongbow Rosé Apple, cel mai nou cidru din portofoliul HEINEKEN România, te inspira sa savurezi primavara urbana prin povestea pe care o spune fiecare pahar racoritor. insasi culoarea merelor rare din care este facut iti trezeste simturile la viata, iti face pofta de explorat orasul.

Versatil, modern, chic, Strongbow Rosé Apple se remarca printr-un gust racoritor, demi-sec, cu note usor fructate. Una dintre particularitatile sale este culoarea rosé, care provine dintr-un soi de mere rare, cu pulpa rosie.

“O bautura noua reprezinta mai mult decât un gust diferit. Aduce cu sine un intreg univers senzorial. si, nu in ultimul, contactul cu un nou produs aduce o noua stare. Ne dorim ca cei care vor incerca Strongbow Rosé Apple sa il simta la fel de proaspat si de optimist asa cum este primavara. Toate ingredientele sale, de la gust la culoare, vorbesc despre starea de bine pe care o traim atunci simturile noastre sunt trezite la viata”, spune Anca Musat, Director Marketing HEINEKEN România.

Asadar, redescopera La Vie en Rosé! Bucura-te de #PrimavaraUrbana si savureaza un Strongbow Rosé Apple!