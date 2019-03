Comunicat de presa

KFC Romania continua sa inoveze la nivel de oferte si servicii pentru a le oferi fanilor cea mai buna experienta in restaurantele din tara. in perioada campaniei, clientii se pot bucura de oferta CEVA RANDOM, cu produse proaspat pregatite in bucatariile KFC. Consumatorii pot opta pentru o combinatie picanta (3 Hot Wings, Hot Booster sau Crispy Sandwich), cat si nepicanta (3 Fillet Bites sau Booster) impreuna cu o portie mica de cartofi prajiti, la doar 5 lei fiecare.

Prin aceasta campanie, KFC construieste in continuare pe filosofia de brand Fii pe bune, nu perfect! si ofera o experienta noua consumatorilor: o combinatie avantajoasa de produse KFC si un serial #pebune.

„De fiecare data ne dorim sa aducem un plus de valoare atat produselor, cat si experientei pe care consumatorii o au atunci cand trec pragul restaurantelor noastre sau ne viziteaza platformele online de socializare. in acest sens, oferta CEVA a revenit si anul acesta in meniu, cu preparate variate si indragite de fanii brandului. De ceva vreme, KFC nu mai inseamna doar preparate delicioase, ci si content de calitate si divertisment. Asadar, odata cu oferta CEVA, anuntam si lansarea unui nou serial, de patru capitole, RANDOM. O distopie bazata pe imaginea unei societati perfecte, care, sub presiunea deciziilor de zi cu zi, dezvolta o inteligenta artificiala ce face alegeri pentru oameni. Fiti pregatiti sa aflati mai multe despre aceasta lume, incepand de astazi. Suntem deja la a treia productie de tip serial si vom continua sa dezvoltam continut inedit pentru fanii brandului KFC", a spus Monica Eftimie, Chief Marketing Officer, Sphera Franchise Group.

In 2018, KFC Romania a lansat KFC Social Entertainment Channel printr-o serie de productii online de tip serial de divertisment, care abordeaza subiecte de actualitate, despre tineri si societatea in care traim. De aceasta data, prin serialul RANDOM, platforma KFC ofera un nou tip de continut, in care actiunea de desfasoara in viitor, o lume guvernata de o inteligenta artificiala suprema: R.A.D.U. (Random Assignment Directive Unit).

Fiecare capitol al serialului RANDOM poate fi urmarit incepand cu 21 martie, in fiecare joi, de la ora 17:00, pe canalele de socializare ale brandului: Facebook, Instagram TV si YouTube.