Comunicat de presa

Arta si tehnologia vor avea, din 28 februarie, o resedinta permanenta in Globalworth District, primul „cartier” art&tech din Romania, dezvoltat de Globalworth si One Night Gallery. Globalworth District isi propune sa promoveze tanara generatie de artisti romani si sa aduca evenimentele culturale mai aproape de comunitate, transformand cladirile de birouri in spatii neconventionale care gazduiesc si sustin arta si tehnologia.

„Dupa ce anul trecut am transformat o parte dintre cladirile Globalworth in spatii dedicate culturii, in care atat partenerii nostri, cat si publicul larg au avut ocazia sa redescopere arta, facem acum inca un pas si lansam oficial un nou cartier pe harta culturala a Bucurestiului. Globalworth District este in primul rand despre comunitate, despre oamenii din cladirile noastre, tinerii artisti, iubitorii de tehnologie si pasionatii de noi experiente. Efervescenta artistilor locali poate fi acum experimentata intr-o forma noua, unica si personala, facilitata de noile tehnologii. si suntem extrem de incantati ca inca de la evenimentul de lansare avem alaturi de noi parteneri care au crezut in ideea noastra”, a declarat Georgiana Oltenescu, Head of Marketing & Communication la Globalworth.

Evenimentul de lansare a Globalworth District va avea loc pe 28 februarie, de la ora 18:00, in cladirea de birouri Globalworth Tower (Barbu Vacarescu 201), si va imbina intr-un show imersiv, conceput de One Night Gallery, tehnologia cu muzica, artele vizuale si design-ul vestimentar. Lobby-ul cladirii va fi scena pentru un eveniment new media art care aduce impreuna un concert neconventional Robin and The Backstabbers, instalatii si proiectii realizate de Les Ateliers Nomad si H3, ilustratii supradimensionate de Bogdan Moraru si animate de Tudor Calnegru si colectia George. Primul banking inteligent. Inovatie BCR, cu haine ilustrate de artistii One Night Gallery, ce poate fi scanata in realitate augmentata cu aplicatia dARe by Samsung.

“Ne bucuram ca am gasit un partener care a imbratisat conceptul nostru si alaturi de care am putut sa dezvoltam inca un proiect care sa ne ofere cat mai multe oportunitati de a crea experiente inovatoare, implicand artistii romani. Este un proiect curajos care ne va provoaca editie de editie sa gasim un continut cat mai interesant atat pentru marea comunitate care se regaseste in cladirile Globalworth, cat si pentru a noastra. Pornim la drum cu o prima editie ce va oferi un sneak peek pentru ce va urma anul acesta in cadrul Globalworth District si cu ocazia aceasta le multumim tuturor partenerilor implicati in eveniment”, declara fondatoarele One Night Gallery, Sorina Topceanu si Madalina Ivascu.

Pe parcursul anului, Globalworth District va gazdui evenimente dedicate fiecaruia dintre cei trei piloni, muzica, arte vizuale si design vestimentar, ce vor putea fi experimentate intr-un mod nou, cu ajutorul tehnologiei. Vizitatorul devine astfel mai mult decat un spectator, putand sa interactioneze cu arta si sa o descopere dintr-o noua perpectiva, precum in realitatea virtuala sau augmentata.

In 2018, Globalworth a gazduit si organizat mai multor evenimente de arta si tehnologie, curatoriate de One Night Gallery. Primul eveniment a avut loc intre 31 iulie si 24 august, cand Globalworth Tower s-a transfomat in prima galerie de arta augmentata cu animatii de video mapping din Romania, cu lucrari semnate de artistul Victor Fota. in luna septembrie, complexul de birouri Globalworth Green Court a devenit o galerie neconventionala ce a gazduit o expozitie stradala suprarealista semnata de artistul urban Kitra, la cea de-a saptea editie a One Night Gallery. in plus, expozitiile pop-up One Night Gallery ale Ralucai Bararu si Ioanei Trusca au fost pentru doua saptamani in centrul atentiei, in lobby-ul Globalworth Tower.