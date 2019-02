Comunicat de presa

Kaufland Romania a inaugurat in magazinul din strada Barbu Vacarescu 120-144 primul beauty shop al retelei la nivel international. Denumit K Beauty, acesta se afla in galeria comerciala, langa zona de food court si are o suprafata de vanzare de peste 13 metri patrati. Pe langa accesul la o gama larga de produse cosmetice de machiaj si parfumerie, avantajul noului beauty shop este ca aici clientii pot apela la consultanti specializati pentru sfaturi personalizate in functie de nevoile lor.

K Beauty este un butic de frumusete de sine statator, fiind dotat cu casa de marcat pentru a facilita rapiditatea achizitiei.

Produsele de machiaj disponibile in shop-ul K Beauty sunt de la brandurile L'Oréal, Revlon, Bourjois, Rimmel si Maybelline, iar cele de parfumerie de la marci celebre precum Burberry, Calvin Klein, Hugo Boss, Dolce & Gabbana, Escada, Issey Miyake, Joop, Gucci, Mont Blanc, Cerruti etc. Categoria de produse de machiaj cuprinde peste 800 de articole, iar cea de parfumerie, aproximativ 70.

Cu ocazia deschiderii noului spatiu dedicat frumusetii, clientii se pot bucura de oferte speciale atractive: promotii cu produse oferite gratuit la achizitii de anumite sume pentru brandurile L'Oréal, Maybelline, Revlon, Bourjois, Rimmel, precum si reduceri ce ajung la unele produse pana la 25%. Printre produsele ce sunt oferite cadou se numara beauty blender, oglinda (Bourjois), lac de unghii, tus microliner, tus stampila, pouch (Rimmel), apa micelara (Maybelline), ruj mat (Revlon), oja si alte 50 de premii (L'Oréal). Detalii complete pot fi obtinute direct la K Beauty.

,,Ne continuam viziunea de a ne reinventa constant, de a veni cu concepte noi si de a crea un spatiu al experientelor, nu doar unul al cumparaturilor. in luna in care sarbatorim dragostea, ne bucuram sa facem un cadou clientelor prin aceasta zona nou deschisa, care le asteapta cu noutati, promotii si consiliere specializata’’, a declarat Valer Hancas, Director Comunicare & Corporate Affairs Kaufland Romania.