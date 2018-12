Kaufland Romania si sute de voluntari au donat 15 tone de produse copiilor si batranilor din satele izolate de munte

Comunicat de presa

Sunt locuri in Romania in care sania lui Mos Craciun ajunge mai greu. Sau, uneori, nu ajunge deloc.

Pentru a ajuta batranii si copiii din satele izolate de munte din zona Nehoiu-Braesti, jud. Buzau, Kaufland Romania si Clubul GTC Motorsport au derulat in acest weekend campania Umanitara Off-Road de Craciun.

Familii vulnerabile, batrani singuri, doua gradinite si o scoala din zone greu accesibile au primit, in prag de sarbatori, ajutoare care sa le lumineze Craciunul si sa le aduca bucurie.

In acest weekend, pe 15 si 16 decembrie 2018, un impresionant convoi off-road format din 70 de masini 4x4 a purtat nu mai putin de 160 de persoane inimoase - voluntari Kaufland Romania si ai clubului GTC Motorsport - in 18 sate izolate din zona Nehoiu - Bozioru - Plostina. Ajutoarele oficiale ale lui Mos Craciun au ajuns la 200 de batrani si 250 de copii din familii defavorizate si scolari ai unitatilor de invatamant din Lunca Priporului si Bratilesti.

Peste 15 tone de alimente, produse de igiena personala, electronice si electrocasnice, materiale de constructii, jucarii, haine si incaltaminte au adus bucurie de Craciun celor 450 de suflete.

Kaufland Romania, Ajutorul oficial al lui Mos Craciun si partenerul principal al proiectului, a investit peste 30.000 de euro pentru a face posibila aceasta actiune.

"Si anul acesta, de Craciun, ne gandim la cei mai putin norocosi, la batranii si copiii din satele izolate ale Romaniei. Suntem bucurosi ca putem fi din nou alaturi de partenerii nostri - GTC Motorsport, impreuna cu care aducem speranta romanilor din locurile in care sania lui Mos Craciun ajunge mai greu. Sau, poate, nu ajunge deloc. Masinile de teren, multi voluntari inimosi si noi, cei de la Kaufland Romania, ne-am mobilizat pentru a lumina Sarbatorile acestor batrani si copii din sate izolate de la munte", declara Katharina Scheidereiter, CSR Manager, Kaufland Romania.

Initiativa continua traditia actiunilor umanitare organizate de GTC Motorsport, ajungandu-se la al 12-lea eveniment de acest gen si la al patrulea in parteneriat cu Kaufland Romania. Scopul acesteia este ajutarea batranilor si copiilor aflati in dificultate, identificati si sprijiniti prin serviciile de asistenta sociala din judet sau asociatiile de profil din zona si a scolarilor si prescolarilor din unitatile de invatamant alese.

,,Ultimele zile au fost foarte incarcate, in special de emotiile generate de dorinta de a duce la bun sfarsit una dintre cele mai mari campanii umanitare de off-road din ultimii ani. Bucuria nestavilita a copiilor la primirea darurilor de Craciun s-a completat cu zambetul stingher de pe chipurile unor batrani greu incercati de viata. Noi am adus doar o alinare si o bucurie in prag de sarbatori. Felicit Kaufland Romania pentru implicarea alaturi de clubul GTC Motorsport; impreuna, ne-am propus lucruri ambitioase si le-am dus la bun sfarsit. Acum putem confirma ca ‘Implicarea face Diferenta!”, a spus Razvan Cirap, Presedinte al GTC Motorsport.

Dincolo de sprijinul material acordat, actiunea este un reper pozitiv constant in viata acestor comunitati, o confirmare a vizibilitatii lor din punct de vedere economic si social, promovand un model de comportament plin de umanitate.